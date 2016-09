Wer will für die Brandopfer spenden? Schon wenige Stunden nach dem Brand kamen die ersten Spendenaufrufe. Die Stadtverwaltung überlegt noch.

In einem Wohnhaus ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Bereits wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass acht Familien am Freitagmorgen bei einem Gebäudebrand an der Straße des Friedens in Döbeln wohnungslos geworden sind, wollen die Döbelner Spenden sammeln. Zwei der Wohnungen sind komplett zerstört worden, in anderen wird es zumindest Wasserschäden geben. In den sozialen Netzwerken, vor allem in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Döbeln, wenn…“ werden erste Überlegungen dazu angestellt.

Sven Weißflog, Besitzer des KL17, hat am Mittag von dem Schicksal einiger der Hausbewohner erfahren und sofort reagiert: „Es handelt sich wohl um eine junge Familie mit einer elfjährigen Tochter und einem zweijährigen Sohn, für sie wollen wir Geld sammeln. Wie stellen eine Spendenbox im KL 17 auf. Spendenquittungen könnten ausgestellt werden“, entschied er spontan. Am Wochenende wird Thomas Böttcher vom Radiosender RSA in dem Club auflegen. Deshalb erhofft sich Weißflog rege Spendenbereitschaft vonseiten der Gäste.

Auch die Band „Second Straits“ ruft zu Geldspenden auf. Maik Pönitz, dessen Familie direkt vom Brand betroffen ist, ist Gitarrist und Sänger der Dire-Straits-Coverband aus Roßwein. Die übrigen fünf Musiker bringen auf ihrer Facebook-Seite ihre Anteilnahme zum Ausdruck: „Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Jedoch ist alles Hab und Gut den Flammen zum Opfer gefallen. Jeder kann sich vorstellen, was das bedeutet!“ Sie bitten auf diesem Weg um eine Geldspende für die Familie. „Das Geld wird vorerst auf unserem Bandkonto gesammelt. Bitte den Zahlungsgrund nicht vergessen“, schreibt Frank Morgenstern.

In den sozialen Netzwerken wird nicht nur zu Spenden aufgerufen, sondern auch die Arbeit der Feuerwehren gelobt. Die Kameraden seien 365 Tage im Jahr bereit, ihre Zeit zu investieren und unter Umständen ihr eigene Gesundheit zu riskieren, um Betroffenen zu helfen.

Die Döbelner Stadtverwaltung hat bisher noch kein Spendenkonto eingerichtet. Darüber soll am Dienstag mit dem Oberbürgermeister gesprochen werden, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Im Falle einer durch Feuer obdachlos gewordenen Familie in Oberranschütz vor einigen Jahren hatte die Stadt Spenden entgegengenommen. (sol/jh)

Hier sind Spenden möglich:

DAB Bank

Frank Morgenstern 2ndSTRAITS

BIC: DABBDEMMXXX

IBAN: DE95701204008390544008

Zahlungsgrund:

Wohnungsbrand 30.09.16, Anschrift

