Wer will fleißige Handwerker sehen? Ein gesungener Wunsch der Schleifer Kinder wird jetzt wahr. Seit Donnerstag liegt der Grundstein für den Schulkomplex.

Lange genug hat’s gedauert: Am Donnerstag wurde in Schleife nach jahrelangen Verhandlungen mit Vattenfall nun der Grundstein für den neuen Schulkomplex gelegt. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) kam zu dem Anlass extra aus Dresden. © Joachim Rehle

Ein Schwarm Luftballons stieg gestern Mittag über Schleife auf. Losgeschickt hatten die Ballons Kinder der örtlichen Kita Pfiffikus. An jedem Ballon hing ein kleiner Zettel mit Wünschen der Schleifer Kinder wie Gesundheit, Glück – und eine schöne Schulzeit. Dafür wächst jetzt neben dem Schleifer Kreisverkehr Richtung Graustein ein zweigeschossiger Neubau heran. Kurz bevor die Luftballons starteten, bekam der künftige deutsch-sorbische Schulkomplex seinen Grundstein. Im eingemauerten Kassiber liegt unter anderem eine Sächsische Zeitung von Donnerstag.

Genau an der Stelle, wo Grund- und Mittelschule für insgesamt 590 Kinder, Hort, Sporthalle und Sportplatz entstehen, stand gestern das Festzelt. Darin sangen die Schleifer Pfiffikusse, was ab sofort auf der Baustelle passieren wird: „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ Vor den Schleifer Kindern hatten bereits die Jüngsten aus der Rohner Kita Milenka gesungen und getanzt. Ob Absicht oder nicht – der deutsche Text eines ihrer Lieder fasste Geschehen der letzten Jahre treffend zusammen: „Einmal hin, einmal her“.

Mehrere Redner erinnerten an die Geschichte des Bauprojekts. Sie begann schon, als die heutigen Pfiffikusse noch gar nicht geboren waren. Bereits 2003 nahm der damalige Niederschlesische Oberlausitzkreis den Neubau in seine Schulnetzplanung auf, sagte Bernd Lange (CDU), damals wie heute Landrat. Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork (parteilos) kam auf den Schleife-Vertrag zu sprechen, den die Gemeinde 2008 mit dem Vattenfall-Konzern schloss. Darin wurde der Neubau des Schulkomplexes festgeschrieben als Ausgleich für die Belastungen, die Schleife und das gesamte Kirchspiel für den Braunkohlebergbau auf sich nahmen.

2009 startete ein Architekturwettbewerb, 2011 wurde die Baugenehmigung erteilt. „Und dann stand das Ganze wieder auf der Kippe“, erinnerte Bork. Als Vattenfall den Verkauf seiner Braunkohlesparte ankündigte, wackelte auch das Schulprojekt. Harte Verhandlungen, in die sich auch die Politik einschaltete, führten schließlich zum gewünschten Ergebnis. Schleifes Bürgermeister erinnerte an eine Gemeinderatssitzung im Mai 2015, als der sächsische Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Mangold (SPD) die Botschaft überbrachte: Der Schulneubau kann beginnen.

„Seit 2008 ist fast eine ganze Schüler-Generation vergangen“, sagte Bork vor mehr als 100 Gästen. Jetzt soll es schnell gehen. Zum Schuljahresstart 2019/20 sollen die Kinder aus Schleife und Umgebung den Neubau in Besitz nehmen können, hofft der Bürgermeister und fügte augenzwinkernd hinzu: „Damit befinden wir uns ab sofort im Wettbewerb mit dem Hauptstadtflughafen BER.“ Was einige Gäste der Veranstaltung mit der Bemerkung quittierten, dann solle doch auch der Flughafen besser in Schleife gebaut werden.

Von einem Signal für die Zukunft, von einem Zeichen im Lausitzer Strukturwandel war mehrfach die Rede während der knapp zweistündigen Veranstaltung. Dankbar nutzten die Bundestagskandidaten von CDU und SPD das gebotene Podium, drei Tage vor der Wahl den Einsatz der Politik für das Projekt hervorzuheben. Der CDU-Abgeordnete und -Kandidat Michael Kretschmer war gar so beflügelt, dass er bei der anschließenden Grundsteinlegung seinen guten Anzug mit Mörtel bekleckerte.

Rund 24 Millionen Euro kostet der Neubau. Den Löwenanteil trägt das Nachfolge-Unternehmen von Vattenfall, die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag). Deren Umsiedlungsmanager Thomas Penk sagte kurz und bündig: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Knapp achteinhalb Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen zu, betonte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU), die nach eigenem Bekunden zum ersten Mal in diesem Teil der Lausitz war. Außer ihrem Namenszug im Goldenen Buch der Verwaltungsgemeinschaft Schleife hinterließ sie gestern auch Bälle und einen Gutschein für die künftige Bibliothek des neuen Schulkomplexes.

