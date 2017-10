Wer will eine Kita bauen?

Dohna will eine Kindertagesstätte bauen und dabei neue Wege gehen. Statt sie selbst zu errichten, sucht die Stadt nun einen Partner, der die neue Einrichtung dann am besten auch gleich betreibt. So hat es der Stadtrat Anfang September beschlossen.

In dieser Woche will Bürgermeister Ralf Müller (CDU) nun infrage kommende Träger der Freien Jugendhilfe anschreiben, sagt er. Gespräche mit der Schiekel Präzisionssysteme GmbH in Dohna gibt es schon, bestätigt Geschäftsführerin Lara Knuth. Das Unternehmen denkt über eine eigene Kita nach, deshalb ist die Zusammenarbeit für Dohna eine Option. Wer am Ende das Vertrauen erhält, entscheidet der Stadtrat. Einen Termin für diese Entscheidung gibt es nicht. Müller denkt, schon im November mehr zu wissen. Neben denen, die er anschreibt, können sich auch weitere Interessenten melden.

Bisher gibt es in Dohna nur städtische Kindergärten. Die Eckstein-Gemeinde prüft die Einrichtung eines Waldkindergarten. Der aber hätte maximal 18 Plätze. Dohna braucht indes 36 Kindergarten-, 16 Krippen- sowie 75 Hortplätze. Vor Jahren war ein Kitabau in Borthen gescheitert. Eine Entscheidung zum Standort der neuen Einrichtung gibt es noch nicht. (SZ/sab)

zur Startseite