Wer will Bürgermeister werden?

In Großnaundorf stehen Bürgermeisterwahlen an. © Uwe Soeder

Die Gemeinde Großnaundorf hat noch keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl Anfang September. Das gab der zuständige Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung in Pulsnitz jetzt auf SZ-Nachfrage bekannt. „Bisher sind noch keine Wahlvorschläge eingegangen“, sagt Heiko Hirsch.

Kandidaten können sich bereits seit Ende Mai in der Gemeindeverwaltung in Großnaundorf melden. Frauen und Männer, die mit dem Gedanken spielen, haben aber auch noch etwas Zeit, ihren Vorschlag einzureichen. Am 7. August, 18 Uhr, endet die Frist. Dann müssen die Wahlvorschläge spätestens in der Gemeindeverwaltung in Großnaundorf auf der Schulstraße schriftlich eingereicht worden sein. Das schreibt das Kommunalwahlgesetz so vor.

Die Gemeinde Großnaundorf will am 3. September einen Bürgermeister wählen. Eine zweite Wahl würde Ende September zur Bundestagswahl stattfinden, wenn ein Kandidat beim ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit erhält. Der bisherige Amtsinhaber Jürgen Kästner hat es bisher offen gelassen, ob er sich noch einmal zur Wahl stellen wird. Der ehrenamtliche Bürgermeister wurde bereits zweimal wiedergewählt und ist damit seit mehr als 20 Jahren im Amt. Der Großnaundorfer führte die Geschicke der Gemeinde auch schon einmal in den 1980er Jahren.

Eine wichtige Aufgabe des Bürgermeisters dürften in den nächsten Jahren die angeschobene Fusionsverhandlungen sein. Großnaundorf überlegt, mit Lichtenberg und Wachau eine Großgemeinde zu gründen. Eine Entscheidung gibt es in der Frage allerdings noch nicht. (SZ/pre)

zur Startseite