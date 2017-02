Wer will beim Sachsentag mitmachen? Vereine und Helfer können sich für das Festwochenende in Löbau anmelden. Im Messepark laufen alle Fäden zusammen.

Diane Berthold wartet darauf, dass sich bei ihr viele sächsische Vereine für den Tag der Sachsen bewerben. © Rafael Sampedro

Am Schreibtisch von Diane Berthold entscheidet sich, wer beim Tag der Sachsen in Löbau mitmachen darf und wer nicht. Denn die junge Frau ist Ansprechpartnerin für sämtliche Vereine, die Teil der Großveranstaltung im September sein wollen und sich dafür bei ihr bewerben. Alle, von Karnevalsclub bis Bogenschützen, die mit dem Gedanken spielen, sich in Löbau präsentieren zu wollen, sollten ihre Bewerbung im eigenen Interesse aber nicht auf die lange Bank schieben.

Vereine, deren Anmeldungen bis zum 1. März auf Diane Bertholds Schreibtisch flattern, haben nämlich die Chance, Fördergelder für ihre Teilnahme am Tag der Sachsen zu erhalten. Wie hoch die Summe schlussendlich ist, kommt auf verschiedene Faktoren an. Grundsätzlich bekommt jeder Verein, der sich fristgerecht angemeldet hat und dann vom Projektbüro ausgewählt wird, einen Grundbetrag von 25 Euro. Also eine Art Startgeld.

Spritkosten werden extra und je nach Anreiseweg abgerechnet. Um allen Mitwirkenden dabei gerecht zu werden, hat die Sächsische Staatskanzlei das Land Sachsen in unterschiedliche „Entfernungszonen“ unterteilt. „Wer aus Löbau kommt, bekommt also weniger, als jemand, der aus Chemnitz anreist“, sagt Frau Berthold. Für jeden gefahrenen Kilometer zahlt der Freistaat Sachen eine Pauschale. Wie hoch diese ist, ist bis Mittwochabend von der Geschäftsstelle „Tag der Sachsen“ in Dresden nicht zu erfahren gewesen.

Aber nicht nur die Vereine werden für ihre Mühen rund um die Gestaltung des Sachsentages mit kleinen Aufwandsentschädigungen bedacht. Auch jedes aktive Mitglied darf sich auf ein paar Euro für sein Engagement freuen. Hier lobt der Freistaat anhand der Anzahl der Vereinsmitglieder und den Tagen, an denen sie in mitgewirkt haben, einen Obolus aus.

Ohne Formular geht allerdings gar nichts. Das müssen alle interessierten Vereine ausfüllen. Egal, ob sie sich den A4-Zettel direkt im Projektbüro abholen, oder bequem vom Vereinsheim aus im Internet ausfüllen. Auf der Internetseite des Sachsentages gibt es unter dem Punkt „Unter Volldampf mitgestalten“ weitere Informationen.

Wie viele Anmeldungen bis dato schon eingegangen sind, will Diane Berthold nicht verraten. „Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will“, sagt sie. Ein erstes Fazit, ob aus einem bestimmten Gebiet Sachsens besonders viele Bewerbungen abgeschickt worden sind, lasse sich ebenfalls nicht ziehen. „Es hält sich die Waage. Keine Region tut sich hervor“, sagt Frau Berthold. Ginge es nach ihrem Kollegen Philipp Zirps, der ebenfalls im Löbauer Projektbüro arbeitet, könnte das auch so bleiben.

Er würde es begrüßen, wenn sich vom 1. bis 3. September eine bunte Vereinsmischung in der Stadt ansammelt. „Kleine Vereine können so auf sich aufmerksam machen und vielleicht entstehen dabei ja auch Kooperationen untereinander“, sagt Zirps.

Platz für jede Menge Vereinsvielfalt ist auf alle Fälle da: Von der Inneren Zittauer Straße, am Altmarkt vorbei bis zum Löbauer Bahnhof wird sich die sogenannte „Vereins- und Genussmeile“ über rund 800 Meter erstrecken. Das besagt zumindest der Arbeitsstand des Löbauer Projektbüros von Ende Januar. Fest zugeteilte Plätze soll es für die Teilnehmer auf der Meile nicht geben. „Die Vereine können ihre Standortwünsche äußern und wir koordinieren das dann in gegenseitiger Absprache“, sagt Philipp Zirps. Eine Obergrenze in Sachen Teilnehmerzahl ist derweil nicht festgelegt.

Abwägen müssen die Verantwortlichen im Projektbüro dennoch. Diane Berthold hat das im Blick. Bewerbungen, die erst nach dem Stichtag 1. März angeschickt werden, bearbeitet die junge Frau trotzdem. „Die Vereine bekommen dann aber keine Förderung mehr“, sagt sie.

Freiwillige Helfer können dagegen mit einer kleinen Vergütung rechnen – egal wann sie sich anmelden. 50 Euro pro Tag gibt es für alle, die an der Umsetzung des Sachsentages mitwirken. Gesucht werden noch Bühnenbetreuer oder auch Gästeführer. Letzteres sei vielleicht für alteingesessene Löbauer interessant, so Zirps.

