„Wer wenig Buchungen hat, spart sogar“

Die Zentrale der Sparkasse Meißen in Riesa: Das Kreditinstitut ist gar nicht so klein. Es liegt nach der Bilanzsumme auf Platz 140 unter insgesamt 403 Sparkassen in Deutschland (Stand 2016) und damit vor Magdeburg, Elbe-Elster, Bautzen oder Halle. Jetzt hat es eine Preiserhöhung bei den Kontoführungsgebühren angekündigt.