Wer weiß mehr über diese Schlosserarbeit? Eine stählerne Silhouette der Stadt zierte einst den Speisesaal der Zuckerfabrik. Jetzt hängt sie im Freien, gibt aber Rätsel auf.

Seit wenigen Tagen hängt ein schmiedeeisernes Wandbild einer Stadtansicht von Döbeln unweit der Jacobikirche. Sven Weißflog hat eigens dafür eine Betonwand aufstellen lassen. © André Braun

Als die Zuckerfabrik in Döbeln 1992 abgerissen wurde, lag es schon auf dem Müll: das schmiedeeiserne Wandbild einer Stadtansicht. „Ich bin durch Zufall vorbeigekommen, habe es gerettet und mit nach Hause genommen“, erzählte der Döbelner Bernd Müller am Freitag dem DA. Er hat früher in der Zuckerfabrik gearbeitet. „Die Silhouette hing im Speisesaal über der Essensausgabe“, erinnerte er sich. Das Bild sei vermutlich Ende der 1970er Jahre von einem Schlossermeister aus Döbeln angefertigt worden.

Jahrzehntelang war das Unikat – es sei zumindest davon auszugehen, dass es sich um eines handelt – eingelagert. Seit etwa einer Woche hängt es an einer Betonwand neben der Jacobikirche. Sven Weißflog hat die Wand eigens dafür errichtet. „Bernd Müller, Andreas Eichler und mir war es wichtig, dass es einen Platz bekommt, an dem es von vielen Menschen gesehen wird“, sagte Weißflog. Denn das drei mal vier Meter große Wandbild ist trotz dieser Maße filigran und zeugt von großem handwerklichen Geschick. Links ist das Stadtwappen zu sehen. Zentrales Element ist die Mulde. „Es stellt wunderbar die Insel von Döbeln dar. Zu sehen sind das Gymnasium, das Gericht, die Kirche und das Rathaus“, sagte Bernd Müller. Zudem sind Blätter geschmiedet worden, die in Summe Bäume und Wälder darstellen.

„Wir wollen das Areal rund um die Mauer noch landschaftsgärtnerisch ansprechend gestalten“, erklärte Sven Weißflog. Zudem sei geplant, es zu beleuchten. „Damit man es zu jeder Tageszeit sehen kann“, sagte er.

Das schmiedeeiserne Wandbild musste nicht die ganzen Jahre ein Dasein auf dem Dachboden fristen. „Zum Tag der Sachsen in Döbeln 2004 hatte ich es zusammengebaut und ausgestellt. Den Besuchern hat das gut gefallen und schon da war mir klar, dass es für die Öffentlichkeit zu sehen sein soll“, sagte Bernd Müller. Er habe die heutige Rarität der Stadtverwaltung angeboten. „Es war kein Interesse vorhanden.“ Dann habe er mit dem Pferdebahn-Museum verhandelt. Da wäre es aber in einem Zimmer aufgestellt worden. Das wollte er nicht. Es sollte zu jeder Zeit für jedermann sichtbar sein, so Müller. (sol)

zur Startseite