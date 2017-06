Gerichtsbericht Wer war Täter, wer Opfer? Der Prozess gegen zwei junge Männer wegen einer Schlägerei am Jugendklub Colmnitz wurde überraschend eingestellt.

Die beiden jungen Männer ließen ihrem Frust freien Lauf. Am 3. April vorigen Jahres, kurz nach Mitternacht, waren sie am Jugendklub in dem Klingenberger Ortsteil Colmnitz mit einem anderen Partygast in Streit geraten. Was dann geschah, beschäftigte nun das Amtsgericht Dippoldiswalde.

Laut Anklage sollen die zwei Beschuldigten, ein 27-Jähriger aus Colmnitz und ein ein Jahr jüngerer Student aus Dresden, den gleichaltrigen Mann zu Boden gebracht und dort attackiert haben. Der Dresdner soll auf ihm gekniet und dessen Kopf fixiert haben, der andere habe ins Gesicht des Dippoldiswalders geschlagen, mehrmals. Der Mann erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn, Prellungen und eine Wunde am Hinterkopf. Laut Gericht erhebliche Verletzungen.

Bei der ersten Befragung der Polizei sollen die Angeklagten geschwiegen haben. Wie sich dann aber erst durch nachträgliche Ermittlungen ergeben habe, spielte das Opfer selbst keine rühmliche Rolle in jener Nacht. Laut Staatsanwaltschaft habe sich erst nach Anklageerhebung herausgestellt, dass es wohl der Dippoldiswalder war, der damals zuerst zuschlug. Dabei soll er den 27-Jährigen erheblich verletzt haben, ehe der Colmnitzer austickte. Dieser Aspekt rücke den Vorfall doch in ein anderes Licht.

Nach minutenlangen nicht-öffentlichen Rechtsgesprächen zwischen Staatsanwaltschaft und den Verteidigern beantragten beiden Seiten, das Verfahren einzustellen, wegen geringfügiger Schuld. Die Prozesskosten trägt der Staat. Die Auslagen für ihre Verteidiger müssen jedoch die Angeklagten übernehmen, weil sie die gefährliche Körperverletzung begangen hätten.

Das vermeintliche Opfer wird indes im Juli zurückkommen. Dann muss sich der Mann am Amtsgericht wegen einer anderen Schlägerei in Dippoldiswalde verantworten. Würde er dort verurteilt, so der Staatsanwalt, wäre die Anklage wegen dessen erster Schläge in Colmnitz angesichts der zu erwartenden Strafe wohl hinfällig.

