Wer war der Unfallfahrer? Eine Frau soll beim Ausparken ein anderes Auto gerammt haben und davongefahren sein. Beweise dafür gibt es keine.

Gerichtsbericht. Von Anfang an gab es in dem Verfahren wenig Anhaltspunkte für die Schuld der Angeklagten. Niemand hatte gesehen, ob die Akademikerin am 14. Dezember 2015 tatsächlich am Steuer des VW-Transporters saß, der laut Staatsanwaltschaft beim Ausparken auf dem Parkplatz des Wilsdruffer Aldi-Marktes ein anderes Auto beschädigt haben soll.

Gänzlich unbeobachtet war die Sache allerdings nicht geblieben, denn im gegnerischen Fahrzeug, einem Hyundai, saß eine Jugendliche. Sie hatte damals auf ihre Eltern gewartet, die im Aldi-Markt einkaufen waren. Kurz nach 19 Uhr sah sie, wie eine Frau auf den VW-Transporter, der ihr gegenüber parkte, zulief und auf der Beifahrerseite einstieg. Unmittelbar danach, so hatte die Schülerin bei der Polizei ausgesagt, sei das Fahrzeug nach hinten gerollt und an den Hyundai gestoßen. Danach war der VW zurück in die Parklücke gefahren, habe dort kurz verweilt und sei dann einfach abgefahren. Die junge Frau hatte sich aber das Nummernschild notiert. Das führte die Polizei zur Angeklagten, denn der Transporter war auf sie angemeldet. Für eine Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort reichte das nicht. Am Amtsgericht Dippoldiswalde ist die 52-Jährige deshalb jetzt freigesprochen worden.

Zudem gab es Indizien, die dafür sprachen, dass ihr Noch-Ehemann den VW fuhr, denn er hatte den Unfall noch am selben Tag bei der Versicherung gemeldet. Vor Gericht machte er aber von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und schwieg. Schlussendlich konnte nicht festgestellt werden, wer der Unfallfahrer war. Der Schaden am Hyundai in Höhe von rund 2 700 Euro ist aber von der Versicherung beglichen worden.

