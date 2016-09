Wer war der beste in Schwarz-Gelb?

Schon früh durften die Dynamos gegen Würzburg jubeln: Marco Hartmann (li.) empfängt nach seinem Treffer zum 1:0 in der 2. Minute die Glückwünsche von Pascal Testroet. © Robert Michael

Bei der sz-online-Spielerbewertung steht Akaki Gogia derzeit am besten da. Doch welcher Dynamo-Kicker hat Sie am Sonntag gegen Würzburg am meisten überzeugt? Stimmen Sie jetzt ab!

Das Dynamo-Zeugnis zurück 1 von 14 weiter Marvin Schwäbe: 3 Zeigt, warum er als bester Torwart der abgelaufenen Drittliga-Saison zu Dynamo kam. Sichert in der Anfangsphase die Null, danach wenig zu tun. Fabian Müller: 3 Auffällig unauffällig. Hat es allerdings auch schwer, erst recht im direkten Vergleich mit seinem Pendant auf rechts. Mitschuld am 1:1. Jannik Müller: 3 Steht etwas unerwartet wieder in der Startelf, rechtfertigt die Aufstellung aber mit einer guten Leistung. Wirkt unglücklich bei erstem Gegentor. Giuliano Modica: 3 Bis zur Topform der vergangenen Saison fehlt noch ein ganzes Stück, der Abwehrchef ist aber auf bestem Weg zu seiner gewohnten Stärke. Nils Teixeira: 3 Technisch stark, gutes Stellungsspiel, viel unterwegs – einer der komplettesten Außenverteidiger der Liga. Nur die Flanken sind ungenau. Marco Hartmann: 3 Jetzt wird auch der Kapitän ein Fußballgott, zumindest sind erste, noch zaghafte Rufe der Fans nach seinem Tor zum 1:0 zu hören. Andreas Lambertz: 3 Ein Torjäger wird aus dem Lumpi nicht mehr. Vergibt die große Chance zum 2:0 (12.). Dafür läuferisch wieder besonders wertvoll. Aias Aosman: 4 Eine Halbzeit zum Vergessen, die zweite wenig besser: Fehlabspiele, kaum Zug zum Tor, dazu ein Lattenschuss. Leitet das 2:1 ein. Marvin Stefaniak: 4 Die besonderen Momente, die ihn und seinen Stil charakterisieren, klappen nicht. Und einfach spielen will er offenbar nicht. Akaki Gogia: 3 Begeistert mal wieder mit seinen technischen Fertigkeiten und belohnt sich mit seinem Tor zum 2:1 praktisch selbst. Pascal Testroet: 5 Macht, tut, rennt, ackert. Doch das Ergebnis ist ernüchternd wirkungslos – und zugleich entmutigend für ihn. Stefan Kutschke: 3 Bleibt Einwechsler Nummer eins und ständiger Unruhestifter in der gegnerischen Abwehr, diesmal nicht so gefährlich. Erich Berko: 4 Die eine Chance reicht nicht, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Nicht zu bewerten: Niklas Hauptmann. (SZ/-yer)

