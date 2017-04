Wer war dabei, wer erinnert sich? Bischofswerdas Langstreckenlauf vereint viele, die gern sportlich die Beine in die Hand nehmen. Aus gutem Grund wird jetzt an die Premiere 1978 erinnert.

12. März 1978, Start beim ersten Langstreckenlauf im Stadion an der Kampfbahn. Was hat sich verändert? Die Kleidung. Die Läufer sind fast vierzig Jahre älter. Das Stadion hat heute Rasen. © Wolfgang Schmidt

Wer war dabei, als am 12. März 1978 zum ersten Mal ein Bischofswerdaer Langstreckenlauf organisiert wurde? Wer ist gelaufen? Wer war Kampfrichter, Streckenposten oder Helfer, wer Zuschauer? Beim TV 1848 Bischofswerda, Nachfolger des damaligen Ausrichters, weiß man noch, dass 450 Aktive und Freizeitläufer an den Start gingen und die meisten, nämlich rund 400, die knapp zwei Kilometer lange Olympiameile absolvierten. Die Archivfotos von damals verraten: Die Läufer waren ehrgeizig, aber es hat auch Spaß gemacht.

Der Ehrgeiz blieb, die Freude am Laufen auch. Und deswegen gibt es den Bischofswerdaer Langstreckenlauf heute immer noch. Am kommenden Ostersonnabend wird er zum 40. Mal ausgetragen. Es ist dieser besondere Anlass, der die Verantwortlichen vom organisierenden TV 1848 bewogen hat, ein Treffen der ersten Stunde zu organisieren. Dazu lädt der Verein ab 18.30 Uhr in die Halle im Wesenitzsportpark ein. Es gibt kein teures Bankett, aber von Frauen des Vereins selbst belegte Brötchen, Kuchen von hiesigen Bäckern, Oppacher Alkoholfreies und Meißner Bier. Wer dabei war, Interesse hat und erzählen kann, ist eingeladen. Als aktiver Läufer steht unter anderem Lutz Obschonka aus Bischofswerda in den Startlisten. Der spätere Teichwirt war damals Leistungssportler beim renommierten SC Einheit Dresden. Unter anderem die bekannten Leichtathletik-Macher von Bischofswerda früherer Jahre, Gerhard Horn, Werner Schäfer und Jürgen Strode, sollen kommen. Sie waren 1978 Gesamtleiter, technischer Leiter beim Langstreckenlauf oder Übungsleiter. Der Abend sei ein Dankeschön an alle, die sich für den Lauf engagieren und interessieren, sagte Armin Bär, ein Urgestein vom TV 1848. Der erste Langstreckenlauf wurde im damaligen Stadion der Jugend gestartet, der heutigen Holzwaren-Simundt-Kampfbahn am Schmöllner Weg. Es hatte damals noch keinen Rasen. Das Stadion an der Clara-Zetkin-Straße war zu der Zeit nagelneu.

Die Jubiläumsläufe starten am 15. April 13. 45 Uhr (Freizeitläufer/Ehrengäste) und 14 Uhr (Aktive) an der Clara-Zetkin-Straße. Die besten Aktiven bekommen traditionell Präsente aus der Töpferei Thunig in Schmölln. 400 Läufer sind zu erwarten.

www.bear-service.de (für Anmeldungen/Infos)

www.wirinderlausitz.de (Teilnehmerübersicht)

