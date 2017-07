Wer vermüllt Boxberg? Der Ärger über abgeladenen Abfall und alte Möbel ist groß. Der Vorschlag: Die Boxberger sollen Anzeigen machen. Auch in Kreba-Neudorf gibt es Probleme.

An der langen Rechtskurve an der Spreestraße Boxberg in Richtung Kreuzung B 156 haben Unbekannte diesen Sperrmüll abgeladen. © Andreas Kirschke

Gemeinderat Hans-Jürgen Kasper ist verärgert. Wieder hat der Boxberger an dem Rastplatz vor der Brücke Müll entdeckt. Der gehört dort nicht hin. Aber seine Idee, mit einem extra aufgestellten Poller das Abwerfen von Unrat zu verhindern, ist nicht wirklich machbar. Natürlich ist auch der humorvoll geäußerte Vorschlag eines anderen Gemeinderates nicht umsetzbar, dafür einen großen Findling zu nutzen.

Wilde Müllverkippung im Wald ist in der Gemeinde Boxberg ein leidiges Thema. Dazu äußerten sich in der Ratssitzung am Montag deshalb auch mehrere Gemeinderäte. Vor allem der Platz an der langen Rechtskurve an der Spreestraße Boxberg in Richtung Kreuzung B 156 ist voller wild abgekipptem Müll. Plastikverpackungen, Tüten, Taschen und sogar ganze Haustüren werden hier abgeladen. Die Gemeinde will diesen Zustand nicht hinnehmen, aber im Umkehrschluss auch beispielsweise nicht die Zufahrten für Kleingärtner, Waldeigentümer oder Jäger verbauen. Dass das nicht möglich ist, darauf verwies Arian Leffs. „Wir können das auf privaten Flächen nicht tun“, sagte er. Der Boxberger Hauptamtsleiter zeigte aber einen anderen Weg auf. Er appellierte an die Gemeinderäte, wenn sie jemanden beim Müllwegwerfen erwischen, direkt zu reagieren. Den Vorfall möglichst fotografieren und dann anzeigen, das sei ein gangbarer Weg, der die Gemeindeverwaltungsmitarbeiter in die Lage versetzt, etwas zu unternehmen. Auch die Einwohner in Boxberg und den Ortsteilen sollen achtsam sein, damit die Müllberge in den Wäldern und an den Straßenrändern nicht ausufern.

Einen anderen Weg geht der kleine Ort Kreba-Neudorf. Auch hier sind Müllsünder unterwegs. In der aktuellen Gemeinderundschau wird darauf aufmerksam gemacht. Der dort beschriebene Fall zeigt, dass die Container für Zeitungen und Papier mit Dingen befüllt werden, die nicht hineingehören. Besonders ärgerlich ist das, da in den Papiercontainer an Kindergarten und Schule jetzt beispielsweise Styropor hineingeworfen wurde. Das Material sei die Umverpackung für einen Fernseher gewesen. Sind solche Fremdstoffe in den Papiersammelbehältern, bekommen Kita und Schule kein Geld fürs Entsorgen.

Mit dem Hinweis in der Gemeinderundschau sollen die Kreba-Neudorfer darauf aufmerksam gemacht werden, besser auf die Mülltrennung zu achten.

zur Startseite