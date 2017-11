Gastkommentar: Was sich ändern muss „Wer verändern will, muss handeln“ Nach der Bundestagswahl hat die SZ verschiedene Menschen um Beiträge gebeten, was sich ändern muss. Heute: der AfD-Politiker Hans-Gerd Hübner.

Hans-Gerd Hübner ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Görlitzer Kreistag und stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes. © SZ

Die da oben und wir hier unten“ ist ein häufiges Bild für die Diskrepanz zwischen den „Regierenden“ und den „Regierten“. Immer dann, wenn sich Politiker mit ihren Entscheidungen vom Volk entfernen, kommt es zu mehr oder weniger deutlichen Willensäußerungen des Volkes. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat sich fast ein Drittel der Wähler im Landkreis Görlitz für die Alternative für Deutschland und im Gegensatz zu vielen Behauptungen sogenannter „Politwissenschaftler“ auch für das Programm der AfD entschieden. Dies geschah, so meinen wir in den vielen Gesprächen mit den Bürgern verstanden zu haben, in dem festen Willen, denen „da oben“ zu sagen, dass das, was in den letzten Jahren als politischer Wille durchgesetzt wurde, nicht den Hoffnungen und Erwartungen eines großen Teils der Bevölkerung entspricht. Wenn wir jetzt von den Wahlverlierern vernehmen: „Wir müssen mehr auf die Bevölkerung hören“, dann klingt das wie Hohn in den Ohren derer, die seit langer Zeit mehr Sicherheit, mehr Lehrer, bessere finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden, ein gerechteres Steuersystem usw. fordern. Von den gravierenden Fehlern in der Flüchtlings- und Migrationspolitik ganz zu schweigen. Die AfD fordert von Anfang an ein solides und für Deutschland vorteilhaftes Einwanderungsgesetz. Für all diese Forderungen wurden die Partei und deren Mitglieder und Unterstützer immer wieder in eine entsprechende „Ecke“ gedrängt. Jetzt ist es plötzlich legitim, ein Einwanderungsgesetz zu fordern. Jetzt ist von Obergrenzen die Rede. Jetzt gibt es mehr Polizei (Warum soll dann aber das Polizeirevier in Zittau weiter personell „ausgedünnt“ werden?) Jetzt werden aus allen Berufen Lehrer rekrutiert, um der Bildungsmisere Einhalt zu gebieten. All das sind richtige, notwendige und längst überfällige Maßnahmen. Auch wenn die Alternative für Deutschland noch nicht regiert, wird unser Einfluss sichtbar. Ja, wir treiben die Regierung durch starke Oppositionsarbeit in den Ländern und jetzt auch im Bund zu Entscheidungen, die vor Jahren nicht denkbar waren.

Wie weiter in Sachsen und im Landkreis Görlitz? Nachdem der bisherige Ministerpräsident das Handtuch geschmissen hat (aus welchen Gründen auch immer) und sehr schnell der eigentliche Wahlverlierer im Landkreis zum „Thronfolger“ ernannt wurde (in anderen Ländern treten Wahlverlierer zurück), stehen jede Menge ungelöster Aufgaben vor uns. Wann wird endlich die B 178 n fertig? Was wird zur Verringerung der Grenzkriminalität getan? Aber auch solche Themen wie Alters- und Kinderarmut müssen angesprochen und mit Lösungen untersetzt werden. Deutschland ist ein so reiches Land und leistet sich ein Rentensystem, was älteren Menschen den Schlaf raubt. Tausende prekäre Beschäftigungsverhältnisse werden dazu führen, dass viele Menschen im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sein werden. Wir brauchen ein Infrastruktur- und Verkehrskonzept, welches auch den ländlichen Raum einschließt. Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung aus? Es geht um unsere Zukunft. Wie geht es mit den wenigen Industriestandorten im Kreis weiter? Nur dort wo Arbeit ist, die auch gerecht bezahlt wird, können Menschen leben. Schluss mit der „Leuchtturm“-Politik. Auch in den sogenannten Randlagen leben Menschen, die eine sichere Existenz verdient haben.

Die Umsetzung unseres Wahlprogrammes gelingt nur, wenn nicht nur viele Menschen ihre Stimme für die Alternative für Deutschland abgeben, sondern sich auch aktiv in die Umgestaltungsarbeit einbringen. Wir brauchen Ihre Mitwirkung in den Ortschafts-, Gemeinde- und Stadträten und im Kreistag. Wer verändern will, muss handeln. Durch Ihre Mitarbeit können wir hier unten denen dort oben sagen, wo es langgeht. Nutzen Sie die Möglichkeiten einer ersten Kontaktaufnahme in den Bürgerbüros in Zittau, Löbau, Görlitz und Weißwasser mit unseren Vertretern in den Bürgerräten, im Kreistag, im sächsischen Landtag und eben auch ab sofort im Bundestag.

