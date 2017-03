Wer übernimmt die Döbelner Tafel? Der Awo-Kreisverband spricht mit mehreren potenziellen Trägern. Lange kann er sich nicht mehr Zeit lassen.

Monika Acosta Batista ist Nutzerin der Tafel und Vorstandsmitglied des Awo-Ortsvereins Döbeln. Sie setzt sich für den Erhalt der Einrichtung ein, die 500 Familien in der Region mit günstigen Lebensmitteln versorgt. © André Braun

Der Rückzug des Awo Kreisverbandes Mulde-Collm von den Tafeln in Döbeln und Grimma schlägt Wellen. Am Mittwoch stand das Thema bei der Döbelner SPD auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Die Arbeiterwohlfahrt gilt als ein SPD-naher Verband. „Wir wollen Druck aufbauen, damit sich die Awo nicht so schnell ihrer Verantwortung entzieht“, sagte der Ortsvorsitzende Sylvio Kolb. „Wenn man sich die Leitsätze anschaut, gibt es keinen Träger, der dafür besser geeignet wäre“, so Kolb.

Bei Frank Götzel erntet er damit Widerspruch. Der Vorsitzende des Awo-Ortsvereins ist SPD-Mitglied. Er war mit Christian Richter da, der Mitbegründer der SPD und der Arbeiterwohlfahrt in Döbeln ist. „Der Kreisverband hat sich als unfähig erwiesen, die Tafel zu führen. Es geht nicht mehr mit ihm. Der Verband muss die Tafel aber so lange betreiben, bis ein Nachfolger gefunden ist“, sagte Götzel. „Es gibt andere Verbände, auch bei der Awo, die das übernehmen können.“ Auch Christian Richter fand sehr deutliche Worte. Die Geschäftsführung des Kreisverbandes habe über all die Jahre vernachlässigt, die Personalprobleme der Tafel zu lösen. Die Arbeit sei mit einer Festangestellten nicht zu schaffen. Nach Richters Auffassung ist die Tafel zu sehr in die umliegenden Städte expandiert. „Wenn es nur bei Döbeln geblieben wäre, dann wäre die Tafel einwandfrei zu betreiben.“

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins will in seiner nächsten Sitzung abschließend ein Schreiben an die Awo formulieren. Nachdem der Kreisverband erst mit keinem der lokalen Akteure über seine Pläne gesprochen hatte, ist jetzt aber offenbar Bewegung in die Sache gekommen. Man sei mit mehreren potenziellen Trägern in intensiven Gesprächen, teilte Geschäftsführer Daniel Schippan auf Anfrage mit. „Die Chancen für einen möglichen Trägerwechsel sind natürlich schwierig einzuschätzen, jedoch haben die Gesprächspartner ein grundlegendes Interesse an der Übernahme dieser wichtigen Aufgabe geäußert“, so Schippan. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser (CDU) bestätigte die Gespräche. „Die Tafel ist wichtig und liegt uns am Herzen. Wir müssen schauen, dass wir einen Träger ins Boot holen können. Wir sind aber noch ganz am Anfang.“

Die Nutzer der Tafel seien ganz optimistisch, dass ein neuer Träger gefunden wird, und die Tafel nicht geschlossen wird, sagte Elvira Illgen, die die Einrichtung seit 17 Jahren leitet. Ihr war kurz vor Weihnachten vom Kreisverband gekündigt worden. Vorher habe nichts darauf hingedeutet. Erst einige Tage zuvor habe der Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer in Anwesenheit des Geschäftsführers eine Spende der Stadt übergeben. „Da ist es darum gegangen, was wir im nächsten Jahr vorhaben.“ Der Beschluss des Vorstands sei aber schon Anfang Dezember gefallen. Demnach gibt die Awo die Tafel Ende Juni auf (DA berichtete). „Ich habe aber noch Urlaub. Ich höre schon eher auf. Es wäre das erste Mal, dass ich richtig Urlaub machen kann“, sagte Elvira Illgen. Darauf habe sie bisher verzichtet. „Die Tafel wäre in dieser Zeit geschlossen gewesen. Das ist doch keine Lösung.“

Das Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft muss sich mit der veränderten Situation arrangieren. Es ist Träger der sogenannten Tafelgärten. 22 Leute, die vom Jobcenter bezahlt werden, bauen in elf Gärten in der Region Obst und Gemüse für die Döbelner Tafel an. Im vergangenen Jahr hatten die Tafelgärten unter anderem 300 Kilo Tomaten, 1000 Bund Radieschen und 1000 Kohlrabi an die Tafel geliefert. Die Maßnahme sei vom 18. April bis 31. Oktober geplant, sagte Frank Brückner, Leiter des Bildungszentrums Döbeln. „Mit der Awo ist abgesprochen, dass wir es bis Ende Juni laufen lassen“, sagte Brückner. „Einen Plan B haben wir noch nicht. Aber wir könnten danach an eine andere gemeinnützige Einrichtung liefern.“

