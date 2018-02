Wer stellte im Mittelalter Dachziegel her?

Die Ziegel stammen entweder vom Rathaus oder vom abgerissenen Spital im Bereich des jetzigen Woyski-Parks. Doch wo wurden sie hergestellt? Foto: Uwe Schulz

Gebrannte Dachziegel können sehr lange ihren Dienst verrichten. Wenn der Dachstuhl darunter durchhält, weder Sturm noch Hagel dem Dach zu sehr zusetzen, dann gilt der Biberschwanz, gern in der doppelten Kronendeckung verlegt, als das Nonplusultra. 100 Jahre Haltbarkeit sind durchaus drin. Es soll sogar Ziegel gegeben haben, die viel länger auf Dächern durchgehalten haben, und sei es, dass sie beim Neuverlegen wiederverwendet wurden. Das Stadtmuseum hat eine kleine Auswahl von Dachziegeln in seinem Fundus. Sie wurden bei der Neueindeckung des Rathauses Anfang des 20. Jahrhunderts gewonnen. Auch vom Spital, vermutlich bei dessen Abriss gerettet, sind Ziegel erhalten. Doch leider weiß man heute nicht mehr, welche Ziegel von welchem Dach stammen. Man weiß auch nicht, wie alt sie wirklich sind. Aber sie werden dem späten Mittelalter zugeschrieben. Sie tragen eine Inschrift und/oder Symbole – sogenannte Donnerbesen beispielsweise. Im Stadtmuseum fragt man sich aber noch vieles mehr. Denn zwar ist die industrielle Ziegelproduktion beispielsweise im Bereich Bröthen bekannt, doch es ist nicht überliefert, wo Dachziegel im späten Mittelalter in der Region herkamen. Klar ist, dass Häuser in der Stadt, selbst nicht aus Stein errichtet, lange mit Stroh oder Holz gedeckt waren. Erst später wurde der gebrannte Ziegel das Maß der Dinge, zumal er erstklassigen Schutz gegen Funkenflug und damit gegen Brände bot. Doch wer hat die Ziegel hier hergestellt? In der Stadt sind viele Gewerke überliefert, wie Elke Roschmann, die die wissenschaftliche Leitung des Museums innehat, sagt. Aber Ziegler finden sich in den alten Texten nicht. Wurden die Ziegel also wie die Holzkohle irgendwo in den Dörfern hergestellt, kaufte man sie gar in der Ferne ein oder fand das alles einfach nur niemand erwähnenswert, weil das eine Kunst war, die auf den Baustellen einfach mit erledigt wurde?

Tja, wer weiß – noch so ein weißer Fleck in der Geschichte Hoyerswerdas.

