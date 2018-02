Wer steckt hinter dem Faltblatt? In Seifersdorf sind Schriften einer muslimischen Vereinigung aufgetaucht. Kein Einzelfall, sagt die Polizei.

Seifersdorf. Einige Einwohner haben sich verwundert die Augen gerieben. Steckte doch vor wenigen Tagen ein Faltblatt einer Vereinigung namens „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ in ihrem Briefkasten. Ein Flyer mit großem arabischen Schriftzeichen, mit einem Bild eines Mannes mit Turban, mit den Anschriften Dutzender Moscheen. Ein Islam-Faltblatt im Briefkasten, in einer Zeit in der die Religion nicht nur wegen des sogenannten Islamischen Staates, dem IS, in Verruf geraten ist? Ist die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ gefährlich?

Bei der Polizei ist die Gemeinschaft bekannt. Laut Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz hat die Glaubensvereinigung seit etwa zwei Jahren in den Landkreisen Bautzen oder Görlitz derartige Flyer verteilt. „Das waren vereinzelte Aktionen.“ Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich bei der Ahmadiyya-Gemeinde um eine deutschlandweit vertretene, nicht militante Bewegung. „Nach unserer Bewertung weist sie keine Bezüge zum islamistischen Terrorismus auf“, sagt Thomas Knaup. Vielmehr fordert die Vereinigung ihre Gläubigen immer wieder auf, sich gegenüber Deutschland und seinen Einwohnern loyal zu verhalten, erklärt er. Aus Sicht der Polizei ist eine solche Verteilaktion deshalb weder verboten noch bedenklich oder gar meldepflichtig. „Im Prinzip ist es also nichts anderes, als wenn ein Schreiben der örtlichen katholischen oder evangelischen Kirche in einem Briefkasten landen würde, sagt Thomas Knaup.

In der Tat, die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ ist die einzige muslimische Gemeinde in Deutschland, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt wurde. Einen ähnlichen Status haben auch die katholische und evangelische Kirche sowie jüdische Gemeinden. Friedlich und loyal – so ist auch das Selbstverständnis der Ahmadis, wie sich die Anhänger der Glaubensgemeinschaft bezeichnen. „Wir wissen, der Islam ist in Verruf geraten. Wir versuchen, mit der wahren Lehre dagegenzuhalten, mit der Lehre, die auch im Koran verankert ist“, sagt Habib Nasrin von der Ahmadiyya Muslim Jamaat. „Wir sind gegen Gewalt, für Religionsfreiheit und für die Gleichberechtigung von Mann und Frau.“ Auf dem Flyer ist deshalb auch ein Zitat vom Propheten Mohammed zu lesen: „Der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt.“

Auch betont er, dass den Ahmadis die Liebe zum Land wichtig ist. „Wir haben im vergangenen Jahr Aktionen unter der Überschrift ,Wir sind alle Deutschland‘ gestartet. Dazu zählen neben der Verteilung von Faltblättern auch Gesprächsrunden oder auch Straßenputzaktionen zu Neujahr.“ Das fand unter anderem in Dresden statt. Ahmadis dienen in der Bundeswehr, der Bildungsstand ist unter den Mitgliedern nach eigenen Angaben sehr hoch, jeder zweite hat Abitur. Laut Habib Nasrin geht es gerade bei der Verteilung von Faltblättern vorrangig um Aufklärung. „Wir wollen damit in erster Linie nicht neue Mitglieder gewinnen, sondern die richtigen Lehren des Propheten Mohammed verbreiten. Sollte sich aber jemand uns anschließen wollen, dann ist er natürlich willkommen.“ Die Vereinigung wurde 1889 gegründet. Ihr oberster geistlicher Führer ist der Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Die Gemeinde hat heute rund 20 Millionen Mitglieder in über 200 Ländern. In Deutschland leben nach eigener Auskunft 45 000 Anhänger. Die Gemeinde betreibt 50 Moscheen. Gerald Kluge, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der katholischen Kirche im Bistum Dresden-Meißen, teilt die Einschätzung der Polizei. „Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine friedliche Gemeinschaft. Sie lehnt den Djihad, also den Heiligen Krieg, ab.“ Nach seinen Worten stammen etliche der Ahmadis aus Pakistan, wo die Glaubensgemeinschaft verfolgt wird. Gerald Kluge sieht aber auch bedenkliche Tendenzen. „Es werden rigide Moralvorstellungen gelehrt. So müssen Frauen ab einem bestimmten Alter in der Öffentlichkeit das Kopftuch tragen und ihre Reize bedecken, wie es heißt. Die Rolle der Frau ist die der Hausfrau, vor allem, wenn Kinder geboren sind. Homosexualität wird als nicht gottgewollt abgelehnt“, sagt er. Geheiratet wird nur unter Gemeindemitgliedern. Die Gemeinschaft vertritt die Ansicht, dass in einigen hundert Jahren alle Religionen unter einem Dach vereint sind. „Dann könne es auch Frieden in der Welt geben, so ihr Glauben. Daraus leitet sich die missionarische Haltung ab. Aus der heraus erklärt sich sicher auch die angesprochene Faltblattaktion“, sagt er.

