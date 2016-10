Wer spielt hier blinde Kuh?

So sah es aus, als Sonntagabend dem König in Bischofswerda die Augen verbunden waren. © Rocci Klein

Witz oder ernste Angelegenheit? Unbekannte haben am Sonntagabend auf dem Altmarkt in Bischofswerda dem Denkmal von König Friedrich August die Augen verbunden. Noch in der Nacht wurde mithilfe eines Besens der Schal wieder entfernt. Wer hier im Einsatz war und warum ist unklar, wäre aber interessant zu erfahren. Ein unbedarfter Spaß ist möglich. Allerdings hätte er ins Auge gehen und wahrscheinlich zu Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt, wenn dabei das Denkmal beschädigt worden wäre.

Vielleicht steckt dahinter aber auch eine Aktion mit Augenzwinkern. Wollte man den König nicht mehr zumuten, auf die Stadt schauen zu müssen, für die er nach dem großen Stadtbrand von 1813 von Dresden aus so viel getan hat? Was wohl gefiele ihm nicht an Bischofswerda?

Friedrich August war seit 1763 als Friedrich August III. Kurfürst und von 1806 bis zu seinem Tod erster König von Sachsen. Als, durch Napoleons Truppen verursacht, Bischofswerda in Flammen aufging, räumte er eine politische Mitschuld ein und gab Geld in die Stadt für deren Wiederaufbau. Die Schiebocker setzten ihm dafür damals ein Denkmal.

Auf dem Altmarkt steht heute das vor über 200 Jahren in Auftrag gegebene Original der Büste, der Sockel ist ein Duplikat und erst wenige Jahre alt. (szo)

Wer Hinweise zum Schal an Königs Kopf hat: sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite