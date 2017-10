Wer schnitzt den schönsten Kürbis? Der Arnsdorfer Kulturverein hat einen Wettstreit gestartet. Schließlich ist bald Holloween.

Die am schönsten geschnitzten Kürbisse werden gesucht. © dpa

Die Nacht der Geister und Hexen rückt immer näher. Und sobald am 30. Oktober die Dämmerung anbricht, werden in Arnsdorf wieder zahlreiche, gruslige oder auch lustige Kürbisfratzen durch Kerzenlicht erstrahlen. Doch wer schnitzt den schönsten Kürbis? Diese Frage will der Arnsdorfer Kulturverein im Rahmen seines traditionellen Halloweenfestes beantworten. Denn dabei wird auch wieder zum großen Kürbiswettbewerb geladen. Die drei schönsten, selbst gestalteten Kürbisse erhalten eine Prämierung. Ein paar Tage zum kreativen Schnitzen bleiben den Arnsdorfern und natürlich auch den Gästen der Region aber noch. Also ran an die Kürbisgrimassen!

Neben dem Wettbewerb warten beim Arnsdorfer Halloweenfest aber noch andere Angebote auf die großen und kleinen Besucher. So gibt es unter anderem ein gemütliches Lagerfeuer mit Knüppelkuchen, eine Bastelstraße sowie zahlreiche Spiele für alle Besucher. Wer im Kostüm erscheint, erhält von den Veranstaltern sogar eine kleine Überraschung. Los geht es 16 Uhr rund um die Plattenbauschule an der Stolpener Straße. Für leckere Speisen und Getränke ist gesorgt, der Eintritt zum Fest ist frei. (ste)

