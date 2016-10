Wer schmuggelt denn Crystal nach Tschechien? Wegen eines Drogengeschäfts im Jahr 2011 muss sich nun ein Mann verantworten, der wohl das kleinste Licht dieses Deals ist.

© Symbolfoto: dpa

Am Dienstag, 19. April 2011, observierte die sächsische Polizei mittags ein Drogengeschäft in der Ostra-Allee. Nach der Übergabe von knapp zwei Kilogramm Crystal haben die Täter das heiße Paket nach Tschechien geschmuggelt. Normalerweise wandern die Drogen in die entgegengesetzte Richtung. Das aber ist nur eine von vielen Fragen rund um den Prozess gegen einen 39-jährigen Security-Mann aus Niedersachsen. Er muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Dresden verantworten.

Polizei-Zeugen berichteten, dass sie für Kollegen aus Tschechien eine Observation übernommen hatten. Sie verfolgten einen Audi Q7 von der Landesgrenze nach Dresden, beobachteten die Übergabe der Tüte und folgten dem Luxus-Audi auf der Autobahn 17 zurück bis Breitenau. Auf tschechischem Boden gab es eine Verfolgungsfahrt, die Täter wurden gestellt, das Päckchen auch – richtig viel Crystal. Die sächsischen Beamten hatten eigentlich Ephedrin erwartet. Der wichtige Grundstoff für die Crystal-Herstellung, so dachten sie, sei gegen echtes „Meth“ getauscht worden. Das würde die Transportrichtung erklären. Es kam aber anders. Wer also bringt „Eulen nach Athen“?

Der Angeklagte Eduard L., ein Russlanddeutscher, hatte gesagt, dass er von einem Kumpel, Eugen M., gebeten worden war, die Übergabe zu erledigen. Er habe gedacht, es ginge um Doping-Mittel. Für die Fahrt nach Dresden sollte er 1 500 Euro erhalten. Doch L. bekam nichts und saß wochenlang in Untersuchungshaft, wo er M. als Anstifter nannte. Komischerweise wurde nie gegen M. in dieser Sache ermittelt. Das kam nun in dem Prozess heraus. M. ist einschlägig bekannt, er soll einmal 19 Kilo Crystal in seiner Wohnung gehortet haben.

L. gab die Vorwürfe zu. Sein Verteidiger Matthias Koch aus Bremen rechnete zunächst mit einer bewährungsfähigen Freiheitsstrafe für die hochbetagte Beihilfe-Tat. Sein Mandant habe früh alles gestanden und auch Mittäter genannt. Doch die Staatsanwaltschaft will deutlich mehr, eine unbedingte Freiheitsstrafe. Daher setzt das Gericht den Prozess nun fort. Weitere Zeugen müssen gehört werden. Verteidiger Koch war sichtlich erregt und entsetzt vom Strafeifer der Staatsanwaltschaft: „Das Verfahren lag nun fünf Jahre herum. Jetzt soll es huschi-huschi gehn.“

