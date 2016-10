Wer schießt in Rosenbach das Licht aus? Unbekannte haben auf Laternen gezielt und größeren Schaden angerichtet. Vieles in dieser Angelegenheit liegt noch im Dunkeln.

Zwei kleine Löcher – großer Schaden: Rosenbachs Bürgermeister Roland Höhne musste bereits mehrfach in die Gemeindekasse greifen, weil jemand die Lampengehäuse einiger Straßenlaternen zerschossen hat und dadurch das Licht ausgegangen ist. © Matthias Weber

Rosenbach. Kleine Einschusslöcher in einer Straßenlaterne in Rosenbach? Das ist mehr als verdächtig. Wie sollten die da hineingekommen sein? Bürgermeister Roland Höhne (CDU) hat da so seine Theorie. „Ich nehme an, dass hier jemand mit einer Luftdruckwaffe auf die Lampen geschossen hat“, sagt der Ortschef. Anders ließen sich die Schäden beim besten Willen nicht erklären. Denn die Geschosse hinterlassen meist nur ein kleines rundes Loch – und keine Austrittsstelle. Und manchmal auch Reste der sogenannten Diabolos. Von den Löchern aus springt dann die durchsichtige Kunststoffverschalung immer weiter auf – es bilden sich Risse wie bei einem Spinnennetz. Im Extremfall könnten die Kunststoffteile auch einfach herunterfallen. Aus fünf bis sechs Metern Höhe.

Letzteres ist zum Glück noch nicht passiert. Teuer und ärgerlich war die Sache für die Gemeinde aber durchaus: „Wir haben bislang sechs Lampen erneuern müssen – pro Lampe kostet das 300 Euro“, sagt Roland Höhne. Und weil er auch von einer Gefährdung für die Bürger ausgehen muss, hat er inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet: „Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung“, bestätigt der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Tobias Sprunk, auf Nachfrage.

Wer verantwortlich ist oder wann genau die Schäden an den Laternen entstanden sind, kann allerdings niemand so wirklich sagen, denn die Lampen bleiben nicht unbedingt sofort dunkel: „Da bei so einem Schaden dann Insekten und Feuchtigkeit eindringen können, werden die Spiegel in den Laternen schwarz, und das Licht wird dunkler“, erklärt Romain Fischer von der gleichnamigen Elektro-Firma, die in Obercunnersdorf und Oderwitz Niederlassungen hat. Die Mitarbeiter der Firma kümmern sich um die Straßenbeleuchtung in Rosenbach, haben bei der Reparatur die seltsamen Schäden entdeckt und die Gemeinde informiert.

Auch für sie waren solche seltsamen Löcher neu. „Wir kennen das aus anderen Gemeinden so nicht“, sagt Kirchner. In Rosenbach ist es allerdings nicht das erste Mal, dass solche Auffälligkeiten zu beobachten sind: „Vor fünf, sechs Jahren ist das schon einmal aufgetreten, aber nicht so gehäuft wie jetzt“, erinnert er sich. Sein Unternehmen kommt freilich nicht immer gleich zum Einsatz, sondern wird von der Gemeinde erst gerufen, wenn mehrere Reparaturen anstehen. Deshalb ist es noch schwerer zu sagen, wann die Schäden entstanden sind.

Altersschwäche kann man immerhin ausschließen: Rosenbach hat ein recht modernes Laternennetz. Ende der 90er Jahre sind alle Leuchten komplett erneuert worden. Durch die Einschusslöcher und die Risse reicht es aber eben nicht, nur eine Glühbirne auszuwechseln. Es muss gleich die ganze obere Verschalung der Laterne entfernt und ersetzt werden. Auffällig ist zudem, dass sich die „Tatorte“ durchaus über den ganzen Ort verteilen: „Wir hatten das inzwischen in Bischdorf am Oberhof und auch in Herwigsdorf, sogar im Ortsteil Galgenberg“, erklärt Höhne. Beobachtet hat offenbar bislang niemand etwas Verdächtiges. Das ist gar nicht so verwunderlich, denn Luftdruckwaffen machen keinen sonderlich großen Lärm, der den Anwohnern auffallen könnte.

Dass es ein Luftdruckgewehr oder eine Luftdruckpistole gewesen sein könnte, sagt auch die Polizei. Die Suche nach dem oder den Tätern erleichtert das freilich nicht. Denn nicht alle derartigen Waffen sind an eine Waffenbesitzkarte gebunden. „Mit einem Gewehr vom Rummelstand können sie durchaus eine Laterne treffen“, erklärt Polizeioberkommissar Sprunk. Aber ohne einen Verdacht könne man nicht einfach bei allen eingetragenen Waffenbesitzern klingeln gehen, sagt er. Zumal unklar ist, ob der oder die Täter aus dem Ort kommen. Die Polizei wartet nun, ob es doch noch Zeugen oder Hinweise gibt – sonst werde es bei der Spurenlage schwer. Roland Höhne hofft zudem, dass die Rosenbacher jetzt besonders achtgeben – und am besten keine Lampe mehr angeschossen wird.

zur Startseite