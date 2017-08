Deutschland wählt Wer schafft es in den Bundestag? Sechs Kandidaten von Parteien wollen direkt in den Bundestag einziehen. Sie haben sich dem SZ-Wahlcheck gestellt.

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, wird der Wahlkampf für den 19. Deutschen Bundestag an Fahrt aufnehmen. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollen bei der Wahl am 24. September acht Direktkandidaten bei den Wählern punkten. Neben den Kandidaten der sechs großen Parteien wurden auch Doris Kamke aus Bad Schandau (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) sowie der Einzelbewerber Roland Hoyer aus Bosewitz zur Wahl zugelassen.

Für die CDU tritt Klaus Brähmig an. Er sitzt seit 1990 für die CDU im Bundestag und hat seither immer das Direktmandat im Landkreis gewonnen. André Hahn vertritt die Linke seit vier Jahren im Bundestag. Klaus Wolframm will für die SPD das Direktmandat holen, Ines Kummer für die Grünen und Lothar Brandau für die FDP. Für die AfD tritt die Bundes- und Landesvorsitzende Frauke Petry im Landkreis als Direktkandidatin an.

Die SZ hat den Kandidaten dieser sechs Parteien, die realistische Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen, 23 Thesen geschickt. Dabei geht es unter anderem um die Überwachungspraktiken der Sicherheitsbehörden, Steuerreformen, die Rente, kostenfreie Kitas, sichere Grenzen und geregelte Zuwanderung. Zu den Thesen konnten sich die Bewerber in kurzen Statements positionieren. Dabei beziehen sie sich oft auf die Wahlprogramme ihrer Parteien. Doch manche Aussage dürfte die Wähler überraschen. Die SZ stellt hier einige Ergebnisse vor – und lädt Sie ein, sich selbst ein umfassendes Bild vom politischen Angebot zu machen. Das ermöglicht der Wahlcheck im Internet. Dabei wird man anonym zu allen 23 Thesen nach der eigenen Meinung gefragt. Danach wird angezeigt, wie groß die Übereinstimmung mit der Meinung der Kandidaten ist.

Innere Sicherheit: Die Bewerber haben verschiedene Ideen

Ein wichtiges Wahlkampfthema ist die Frage, wie stark der Staat in die Freiheit seiner Bürger eingreifen darf, um sie bestmöglich schützen zu können. In den vergangenen drei Jahren, während der Asylkrise, wurde das Thema immer wichtiger. Die Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie mit der Macht des Staates umgehen wollen.

So sagt etwa Klaus Brähmig zur Schleierfahndung, bei der Polizisten ohne konkreten Anlass Personen kontrollieren können, dass das eine erfolgreiche Methode sei, um Straftäter und potenzielle Gefährder frühzeitig zu stellen. Im vergangenen Jahr konnten Polizisten ihm zufolge allein in Sachsen 500 Personen aufspüren und rund 2 000 Straftaten aufdecken. Frauke Petry sieht das ähnlich.

Lothar Brandau lehnt die Schleierfahndung ab und möchte sie nur begrenzt bei konkreten Bedrohungslagen ermöglichen. Ines Kummer befürchtet, dass willkürliche Kontrollen von Bürgern zunehmen könnten, würde die Schleierfahndung ausgeweitet. Klaus Wolframm hält die bestehenden Gesetze für ausreichend. Auch André Hahn lehnt eine Ausweitung ab. Er sagt, es gebe andere Wege, Kriminalität wirksam zu bekämpfen, als Bürger massenhaft auszuspähen.

Steuern: Alle wollen die Bürger entlasten – die Frage ist nur wie

Ein beliebtes Mittel, um die Gunst der Wähler zu erlangen, ist es, kurz vor Wahlen Steuererleichterungen zu versprechen. Doch selten waren die Grundbedingungen dafür so gut wie heute. Die Wirtschaft brummt, seit Jahren muss der Bund keine neuen Schulden mehr aufnehmen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Umstritten ist, wie man welche Bürger entlasten will. Im Gespräch sind Steuererleichterungen für Familien mit Kindern. Den Grundfreibetrag, bis zu dem Einkommen nicht versteuert werden müssen, wollen unter anderem die Grünen, die Linke und die AfD erhöhen. Davon würden vor allem kleine und mittlere Einkommen profitieren. Aber: Manche Partei will, wenn sie die einen steuerlich entlastet, mehr Steuern bei anderen hereinholen. So sprechen sich SPD, Linke und Grüne im Wahlcheck für eine Reichensteuer aus. CDU, FDP und AfD lehnen Steuererhöhungen komplett ab. Einig sind sich alle Kandidaten darin, besonders kleine und mittelständische Unternehmen steuerlich zu entlasten.

Zuwanderung und Asyl: Strengere Gesetze will niemand

Kein Kandidat spricht sich für strengere Asylgesetze aus. Stattdessen verweisen alle darauf, dass die Regierung darauf achten solle, die bestehenden Gesetze auch einzuhalten. Während beispielsweise Frauke Petry von „Zehntausenden illegalen Zuwanderern“ spricht, macht sich Ines Kummer für einen besseren Zugang der Flüchtlinge in Sprach-, Integrations- und Bildungskurse stark. André Hahn fordert, Fluchtursachen wie Krieg und Armut wirksam zu bekämpfen. Klaus Brähmig hingegen setzt auf umfassende Grenzkontrollen. „Wir werden die Probleme in Afrika und dem Nahen Osten nicht in Deutschland lösen“, sagt er. Außer dem CDU-Politiker sprechen sich alle Kandidaten für ein Zuwanderungsgesetz aus – zwecks Fachkräftegewinnung.

Fazit: Die Parteien unterscheiden sich – es lohnt, die Programme anzuschauen

Ist die Rente in den nächsten Jahren sicher, sollen Kohlekraftwerke schnell abgeschaltet werden oder noch länger am Netz bleiben, soll Deutschland den Euro behalten, wie soll der Staat Steuern einsetzen und wo kann er die Bürger sinnvoll entlasten? Jede Partei bietet unterschiedliche Konzepte für kommende Herausforderungen an. Im SZ-Wahlcheck können Sie, liebe Leser, überprüfen, mit welchem Kandidaten Sie mit Ihren politischen Ansichten am ehesten übereinstimmen.

Acht Kandidaten wollen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 24. September mit der Erststimme direkt in den Bundestag einziehen. Welcher Kandidat passt zu Ihrer Meinung? Hier gibt es Antworten.

