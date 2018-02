Wer sah etwas am Penny-Markt? Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Markt in der Auestraße am Montag.

Symbolfoto © dpa

Waldheim. Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Auestraße wurde am 26. Februar eine 61-jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau gab an, von einem bisher unbekannten Auto angefahren worden und dadurch gestürzt zu sein. Sie erlitt leichte Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer und bitte um Mithilfe. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Auto und dessen Fahrzeugführer machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Der Frau wurde nach ihrem Sturz durch zwei bisher unbekannte Männer aufgeholfen. Gleichzeitig soll eine Kundin des Penny-Marktes zum Zeitpunkt des Unfalls an der Kasse gestanden haben. Diese beiden Männer und die Kundin werden neben weiteren Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 03431 6590 bei der Polizei in Döbeln zu melden.

zur Startseite