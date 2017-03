Gerichtsbericht Wer sagt hier die Wahrheit? Der Rosenkrieg eines Ex-Paares gipfelt in einem Strafprozess. Es geht um Urkundenfälschung und Veruntreuung.

Für die Angeklagte ist es kein einfacher Termin. Dass sie sich mit ihrem Ex-Freund am Amtsgericht in Dippoldiswalde auseinandersetzen muss, nimmt sie sehr mit. Seit ihrer Trennung vor gut zwei Jahren, so sagt die 35-Jährige, führe er einen regelrechten Kleinkrieg gegen sie.

„Ich bin mit der Situation total überfordert“, erklärt sie und beteuert, zu keiner Zeit Geschäfte in seinem Namen abgeschlossen zu haben, ohne dass er davon wusste.

Aber genau das wird der Speditionskauffrau aus dem oberen Osterzgebirge vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll sie im Oktober 2014 mittels einer nicht mehr gültigen Generalvollmacht die Löschung ihres ehemaligen Lebenspartners aus der Grundschuld eines im Familienbesitz befindlichen Grundstücks beantragt haben.

Zusätzlich wird sie beschuldigt, diese Vollmacht bestätigt zu haben, indem sie auf einem Blankodokument eine Einverständniserklärung ihres Ex-Freundes selbst verfasste.

Geschäfte für den Ex getätigt

Obwohl dadurch kein finanzieller Schaden entstanden war, hätte sich die junge Frau, wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten, dennoch strafbar gemacht, da ihr Ex von alledem nichts gewusst haben will und sie deshalb angezeigt hat.

Genau das verwundert nun wiederum die Angeklagte. Denn sie habe, so sagt sie vor Gericht, in seinem Interesse gehandelt. Er sei es gewesen, der auf einer Austragung aus der Grundschuld bestanden hatte, und er sei es gewesen, der aufgrund mangelnder Zeit zu ihr gesagt haben soll: „Mach du das mal“.

Es stimme schon, dass er in geschäftlichen Angelegenheiten nachlässig gewesen sei, räumt der Geschädigte dann vor Gericht ein. Tatsächlich habe er diese Dinge gerne seiner Ex überlassen. Dennoch, so sagt er, sei er geschockt gewesen, als er erfahren habe, dass der entsprechende Notartermin in Dippoldiswalde ohne sein Wissen stattgefunden hatte. „Dafür gab es keinen Grund, denn ich hatte damals gerade in Freiberg mein Studium begonnen“, erklärt er. Er sei also jederzeit greifbar für seine Ex gewesen.

Der 40-Jährige gibt dann aber zu, dass das während seiner Beziehung mit der Angeklagten oft anders gewesen sei. Aufgrund seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr sei er damals während der Woche meist nicht zu Hause gewesen.

Als er schließlich zu Auslandseinsätzen abkommandiert wurde, hatte er ihr eine Generalvollmacht ausgestellt, damit sie während seiner Abwesenheit, die Firma, die er nebengewerblich betrieb, problemlos weiterführen konnte.

Daneben hatte er ihr auch noch einige Blankodokumente mit seiner Unterschrift überlassen. Diese will er aber, zusammen mit der Generalvollmacht, gleich nach seiner Rückkehr, noch bevor es zur Trennung des Paares damals kam, zurückgefordert haben.

Die Angeklagte bestreitet das. Sie sagt, dass sie auch nach dem Ende der Beziehung die Geschäfte für ihren Ex-Partner mit dessen Einverständnis weitergeführt hatte. Erst nach und nach soll er im Frühjahr 2015 die Firmenunterlagen bei ihr abgeholt haben.

Weitere Zeugen werden gehört

Da Aussage gegen Aussage steht, kann das Gericht nach dem ersten Prozesstag noch keine Entscheidung fällen. Zu einem weiteren Termin in der kommenden Woche sollen nochmals der Geschädigte und weitere Zeugen aus dem näheren familiären Umfeld des Ex-Paares gehört werden.

Für das Gericht wäre auch die Aussage der Notarin wichtig, doch die Angeklagte möchte diese nicht von ihrer Schweigepflicht entbinden.

zur Startseite