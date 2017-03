Wer rettet das Ratsherren-Bild? Vor einem halben Jahr starb der Künstler Jochem Knie. Sein wohl bekanntestes Werk in Radeberg bleibt weiterhin versteckt.

Seit dem Sommer 2000 war das Ratsherren-Bild im Radeberger Ratskeller ein beliebtes Fotomotiv. Seit der Schließung der Gaststätte ist es hinter Schränken verschwunden. © privat

Ein halbes Jahr ist es her, da mussten sich alte Weggefährten von Radeberg aus auf die Fahrt nach Papstdorf machen. Dort, in seiner Wahlheimat, war der bekannte Holzkünstler Jochem Knie Mitte September gestorben. Und diese traurige Meldung brachte dann auch sein wohl bekanntestes Werk mal wieder ins Gespräch: das wirklich grandiose Ratsherren-Gemälde nämlich, das einst im Ratskeller direkt am Radeberger Markt die Gäste begeisterte.

Heute ist das Bild hinter einem Schrank voller Akten versteckt, denn der Ratskeller ist ja längst keine Gaststätte mehr, sondern hier haben die Pflegekräfte der Sozialstation der Volkssolidarität ihren Stützpunkt. Zumindest die liebevoll geschnitzte Theke samt des Riesenfass-Reliefs, die Knie ebenfalls für den Ratskeller geschaffen hatte, sind gerettet worden. Sie lagern in einer Garage und hoffen darauf, vielleicht doch noch mal einen neuen Platz zu bekommen.

Aber was wird aus der Ratsherrenrunde? Eine Runde, die übrigens nicht ausschließlich Ratsherren zeigt. Denn als Jochem Knie das Bild im Frühsommer 2000 schuf, setzte er eine ungewöhnliche Idee um: Nämlich, eine historische Ratsherrenrunde mit aktuellen Köpfen zu versehen. Nicht nur aus dem damaligen Stadtrat, wie OB Gerhard Lemm, sondern auch einige Unternehmer wurden dort sozusagen verewigt. Ein Hingucker, ein Fotomotiv.

Und vielleicht, so hieß es nun vor einem halben Jahr, vielleicht könne ja ein neuer Platz gefunden werden für das Gemälde? Wird die Stadtverwaltung aktiv? „Es gibt da bisher keine Aktivitäten, denn es ist ja kein städtisches Eigentum“, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Man müsse zunächst prüfen, ob das Bild überhaupt abnehmbar ist und vor allem, wem es eigentlich gehört. „Und da es sich ja wohl um eine private Runde und keine offizielle städtische handelt, findet sich ja vielleicht auch aus dieser Runde jemand“, so Wähnert.

