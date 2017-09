Wer rettet Burg Hohnstein? Die Bundestagskandidaten diskutieren über die Zukunft der Burg. Selbst wenn sie gewählt werden, handeln werden andere.

Fünf Direktkandidaten und eine Vertretung: Klaus Brähmig (CDU), Lothar Brandau (FDP), André Hahn (Die Linke), Ines Kummer (Bündnis 90/Die Grünen), Verena Hartmann (AfD, anstelle von Frauke Petry) und Einzelkandidat Roland Hoyer (v.l.n.r.). © Daniel Schäfer

Ingo Karsch von der Bürgerinitiative zur Rettung der Burg Hohnstein platzte gleich zu Beginn mit der Neuigkeit des Abends heraus: André Häntzschel, den Chef der Hohnsteiner Tourismus GmbH, stellte er als künftigen Geschäftsführer der in Gründung befindlichen städtischen Betreibergesellschaft der Burg vor. Was für für Beobachter wenig überraschend kommt, ist allerdings noch nicht offiziell. Dementsprechend schnell bemühten sich Tourismuschef Häntzschel und Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD), die voreilige Verkündung zu relativieren: Entschieden sei noch nichts, der Geschäftsführer wird erst nach dem Notartermin berufen, der noch in diesem Monat stattfinden soll. Positive Nachrichten hatte Bürgermeister Brade trotzdem zu verkünden: Das Landratsamt hat für die Gründung der Betreibergesellschaft, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, sein Okay gegeben. Auch der Hohnsteiner Haushalt inklusive einem Kredit über 100 000 Euro, die als Startkapital nötig sind, wurde genehmigt. Kurz: Der Weg ist frei für die Übernahme der Burg Hohnstein durch die Stadt.

Der Anlass für die Verkündung war eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Burg, zu der die Direktkandidaten zur anstehenden Bundestagswahl geladen waren. Diese Konstellation ist einigermaßen kurios. Die Burg gehört dem Landkreis, das dringend benötigte Geld für die Sanierung könnte der Freistaat zuschießen, nicht aber der Bund. Wenn die Kandidaten in den Bundestag einziehen, können sie also nichts direkt für die Burg tun.

Eine Meinung hat natürlich trotzdem jeder. Was das Grundsätzliche angeht, ist die einhellig: Die Burg ist essenziell für den Tourismus in Hohnstein und muss deshalb erhalten werden. Klaus Brähmig, CDU-Kandidat und Vorsitzender des Tourismusverbands Sächsische Schweiz, regte einen Baumwipfelpfad im Burggarten als neue Touristenattraktion an. In anderen Regionen hätte sich ein solcher als Gelddruckmaschine für die Kommune entpuppt. Die Idee einer Hängebrücke vom Hockstein zur Burg halte er aber aufgrund der Verkehrssituation für unrealistisch.

André Hahn (Die Linke), der auch im Kreistag sitzt, sprach sich gegen eine mögliche Privatisierung aus. Die Burg Hohnstein dürfe nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Schloss Kuckuckstein in Liebstadt, wo der Investor seine Sanierungszusagen nicht eingehalten habe. Deshalb habe sich die Linke im Kreistag dafür eingesetzt, dass die touristische Nutzung der Burg auch in Zukunft Priorität haben soll und dass die Gedenkstätte erhalten bleibt.

Auch Grünen-Direktkandidatin Ines Kummer sprach sich dafür aus, dass die Burg in öffentlicher Hand bleibt, und liegt damit auf einer Linie mit der Bürgerinitiative, die sie als gelebtes Beispiel für gelebte Demokratie lobte. Lothar Brandau (FDP) sieht den Freistaat Sachsen in der Pflicht, die Burg zu übernehmen. Dies hat das Wissenschaftsministerium aber zuletzt abgelehnt. AfD-Kandidatin Frauke Petry war nicht vor Ort, hatte aber Parteikollegin Verena Hartmann aus Stadt Wehlen als Vertretung geschickt, welche sich ebenso wie Einzelkandidat Roland Hoyer bemühte, die Burg Hohnstein irgendwie mit der Flüchtlingsthematik zusammenzubringen. Tenor: Dafür ist ja auch Geld da.

Den meisten Applaus des rund 50-köpfigen Publikums in der Amtsstube der Burg konnte dann Hohnsteins Tourismuschef André Häntzschel verbuchen, als er die jüngste Geschichte als Odyssee für Hohnstein beschrieb. Erst scheitert der lange gewünschte Klettergarten am Burgmassiv, dann wird die Stadt durch die Sperrung der Sense vom Verkehr abgeschnitten und auch der Schwarzbachbahnverein werde bei der Wiedererrichtung der Strecke von Behörden ausgebremst. All dies laufe auf einen Kernkonflikt hinaus: Die Entwicklung der touristischen Infrastruktur werde durch Umweltschutzauflagen gehemmt.

