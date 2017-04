Wer räumt denn hier die Steine weg? Da machte der Ortschaftsrat lange Gesichter. Jemand hat was gegen den ruhigen Dorfanger.

In Folbern werden Begrenzungssteine am Straßenrand immer wieder heimlich weggeräumt. Da hat wohl jemand was gegen den verkehrsberuhigten Dorfanger? © Klaus Dieter Brühl

Kämmerin Elke Opitz konnte da nur staunend zuhören bei der letzten Sitzung des Folberner Ortschaftsrates: Irgendwer hat nun schon zum zweiten Mal die Steine weggeräumt, die die Stadt zur Verkehrsberuhigung an der Einfahrt zum Dorfanger aufgestellt hat. Lediglich zwei Minipoller lassen sich mit Schlüssel bei Bedarf herausnehmen. So sollte die Durchfahrt auf dem Dorfplatz unattraktiv werden – schließlich ist das kleine Rondell auch Spielstraße – als Ausgleich zur B 98, die durch den Ort verläuft. Offenbar ist das jemandem ein Dorn im Auge, dabei ist die frühere Ausfahrt an der ehemaligen Gaststätte kaum einsehbar für Autofahrer. Nun liegen die Steine wieder alle da – mal sehen wie lange.

Demnächst soll der Dorfanger noch verschönert werden. Die Stadt möchte das Stück Gehweg von der Bushaltestelle bis zum früheren Gasthof wegnehmen, weil es dort auch keine Anlieger gibt. Dann käme auch gleich die alte Freileitung weg, in die die Bäume schon fast hineinragen, und Lampen würden auf der anderen Straßenseite mit an den Masten angebracht. Dazu soll es noch einmal einen Vor-Ort-Termin geben, auch, um die Frage der Pflege des Dorfangers sowie der Schnittgerinne zu besprechen.

Viele Folberner sind nach wie vor mit der Verkehrsbelastung durch die B 98 nicht zufrieden. Sie fordern seit 2013 eine Tonnagebegrenzung. Eine Verkehrszählung im Februar hat jetzt 3750 Fahrzeuge pro Tag ergeben, davon 964 Lkw. Die Anwohner sind sich aber sicher, dass die Stadtstraße in der wärmeren Jahreszeit noch häufiger frequentiert wird, und wünschen sich auch in der Zeit nochmals eine Messung. Sie wollen vor allem den Lkw-Durchgangsverkehr konsequent auf die neue Ortsumgehung verbannen.

