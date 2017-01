Wer putzt, hat mehr Geld im Portemonnaie

Reinigungskräfte bekommen ab diesem Jahr mehr Geld. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mitteilt, erhöht sich der Mindestlohn in der Branche auf 9,05 Euro brutto je Stunde. Das seien 35 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr. Laut IG Bau betreffen die neu verhandelten Branchen-Mindestlöhne etwa 810 Reinigungskräfte im Landkreis.

Hochgerechnet auf den Monatslohn bekommen Reinigungskräfte nun etwa 60 Euro brutto mehr. „Mit einem Plus von vier Prozent im Osten steigt der tarifliche Mindestlohn in der Branche damit deutlich stärker als im Westen“, teilt die IG Bau mit. Glas- und Fassadenreiniger verdienen nun mindestens 11,53 Euro brutto in der Stunde. Die Gewerkschaft spricht von einem enormen Lohn-Schritt für die heimischen Beschäftigten. „Es ist höchste Zeit, dass die harte Arbeit in der Reinigung endlich stärker wertgeschätzt wird“, sagt Bezirkschef Jörg Borowski. (SZ)

