Wer pflegt die Bäume am Meißner Eichberg? Die Sichtkontrolle finde regelmäßig statt, sagt die Stadt. Doch viele der 16 jungen Triebe sind schon seit Wochen zerstört.

Neben einigen noch unbeschadeten Bäumen gibt es am Eichberg auch viele zerstörte oder umgekippte Exemplare. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Freude über die schöne Reihe junger Bäume am Winkwitzer Eichberg ist für viele Nutzer der Straße oder des unweit gelegenen Wohngebiets getrübt. Denn von den erst wenige Jahre stehenden insgesamt 16 Bäumen ist etwa die Hälfte in keinem guten Zustand. „Die Bäume sind zum Teil umgekippt, ihre Wuchshilfen mutwillig zerstört oder durch die Witterung in einem schlechten Zustand“, sagt ein Meißner, der in der Nähe ein Stück Land besitzt.

Er bedauere das Bild, das die jungen Bäume abgeben und fragt sich, warum sich nichts tut, niemand sie pflegt. Neu sind die zum Teil abgeknickten Gehölze nämlich nicht. Schon seit mehreren Wochen hat sich das Erscheinungsbild am Eichberg nicht verändert. Dabei hat die Bäume doch auch jemand gepflanzt, müsste doch ab und zu auch nach dem derzeitigen Zustand schauen, vermutet der Meißner.

Tatsächlich kümmert sich die Stadtverwaltung beziehungsweise der Bauhof um die Bäume im Stadtgebiet. Laut der Büroleiterin des Oberbürgermeisters Anne Dziallas, finden die „Sichtkontrollen der Bäume im Stadtgebiet in regelmäßigen Abständen statt“. Für die Bäume im genannten Bereich am Eichberg sei es wieder im Frühjahr oder Sommer 2018 vorgesehen.

Den Hinweis der Bevölkerung wolle man nun aber gerne aufnehmen. „Mit diesem Wissen wird sich der zuständige Mitarbeiter bereits im Januar 2018 darum kümmern und, falls notwendig, entsprechende Maßnahmen veranlassen“, so Dziallas. Die Anwohner werden die Stadt hier sicherlich beim Wort nehmen. „Das wäre wirklich wünschenswert, weil es doch sowieso immer weniger Straßenbäume gibt“, sagt der Anwohner. Diese Feststellung ist nicht nur sein subjektiver Eindruck. Tatsächlich wurden im Landkreis Meißen in den vergangenen Jahren mehr Straßenbäume gefällt als gepflanzt. Im Jahr 2016 wurden sogar nur noch 18 Prozent der gefällten ersetzt. Mehr als 4 000 – und damit mehr als jeder fünfte Straßenbaum – wurden zwischen 2010 und 2016 an Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Meißen gefällt, wie die Staatsregierung berichtete. Von mehr als 18 500 Bäumen, die noch vor sieben Jahren an den Staats- und Bundesstraßen des Landkreises standen, gibt es demnach heute ganze 4 019 weniger.

