Wer packt an beim Hilfstransport? Die Tschernobyl-Initiative Ottendorf-Okrilla sucht Unterstützer für die nächste Aktion.

Der Tschernobylverein Ottendorf hat schon mehrere Hilfstransporte organisiert. Im Herbst steht wieder einer an. © Thorsten Eckert

Die Tschernobyl-Initiative Ottendorf-Okrilla startet am 25. Oktober mit dem nächsten Hilfstransport nach Weißrussland. Am Tag zuvor soll der Lastwagen ab 16 Uhr beladen werden. Dafür braucht der Verein noch tatkräftige Unterstützung. Denn im Laufe der vergangenen Monate haben die Ottendorfer erfreulicherweise wieder viel für die betroffenen Kinder in Weißrussland gespendet. Gepackt sind die Kisten mit den Bekleidungen, Spielsachen und Haushaltswaren bereits. Nun müssen sie nur noch im Hilfstransport verladen werden. Wer hat also Zeit und Lust, die Ehrenamtlichen bei dieser Arbeit zu unterstützen? Dann einfach am 24. Oktober vorbeikommen. „Wenn wir zum Beladen viele Hände hätten, dann gäbe es das berühmte schnelle Ende“, werben die Vereinsmitglieder im Ottendorfer Amtsblatt. Und einen weiteren Hinweis haben die Mitglieder an die Ottendorfer: Wer mit dem Hilfstransport namentliche Pakete verschicken möchte, sollte darauf achten, dass die Annahme der Pakete bereits am Freitag, den 20. Oktober erfolgt. (ste)

www.tschernobylinitiative-ottendorf.de

