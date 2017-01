Wer öffnet sein Umgebindehaus? Die Organisatoren des 13. Tages des offenen Umgebindehauses suchen für Mai wieder Partner in der Region, die mitmachen wollen.

Foto vom Tag des offenen Umgebindehauses 2016 in Obercunnersdorf. © Matthias Weber

Zum diesjährigen Tag des offenen Umgebindehauses werden am 28. Mai wieder zahlreiche Besucher erwartet. Dieser, zum 13. Mal stattfindende Informationstag, soll wieder ein bleibendes Erlebnis werden, teilt der Landkreis in einer Presseinformation mit. Wie in den vergangenen Jahren gibt es an dem Tag die Möglichkeit, von 10 bis 17 Uhr Umgebindehäuser zu besichtigen. Wie immer sind auch in diesem Jahr wieder Partner aus Polen und Tschechien herzlich eingeladen, sich am Tag des offenen Umgebindehauses zu beteiligen. Dieser Tag soll vor allem denen eine Plattform bieten, die mit Besitzern oder Nutzern ins Gespräch kommen wollen, um sich über gelungene Sanierungslösungen sowie über modernes Wohnen und Arbeiten zu informieren, heißt es in der Information der Kreisverwaltung.

Damit möglichst viele Besucher die europaweit einzigartige Volksbauweise von ihren unterschiedlichen Seiten entdecken können, ist die Hilfe zahlreicher Akteure erforderlich. Wer den Tag unterstützen möchte, kann sich bei der Stiftung Umgebindehaus melden. Gesucht werden Mitwirkende, die ihr vorbildlich saniertes oder im Bau befindliches Umgebindehaus einem breiten Publikum zeigen wollen. Anmeldungen und Beiträge für das Programmheft zum diesjährigen Tag des offenen Umgebindehauses können schriftlich oder online über Webseite der Stiftung Umgebindehaus erfolgen. Redaktionsschluss ist am 17. Februar. (SZ)

www.stiftung-umgebindehaus.de

