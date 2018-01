Kommentar Wer nicht klopft, den hört man nicht Jörg Richter über Werbung auf der Grünen Woche

Die Internationale Grüne Woche in Berlin steht vor der Tür. Am Freitag öffnet sie ihre Pforten. Auch Großenhainer Firmen und Erzeuger präsentieren sich dort. Manche zeigen sich unter eigener Regie, wie zum Beispiel Multikon. Manche werben indirekt über gemeinsame Projekte, so wie es die Direktvermarkter Sachsens tun, zu denen auch neun aus dem Großenhainer Raum gehören. Alle eint das gleiche Ziel: Sie hoffen auf Aufmerksamkeit für sich.



Für Kritiker ist die Grüne Woche nichts weiter als eine Ess- und Trinkmesse. Auch wenn die Zeiten, in denen es dort alles kostenlos zum Probieren gibt, längst vorbei sind, hält sich dieses Vorurteil konsequent in den Köpfen der Menschen.



Die Grüne Woche als Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau hat trotzdem nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Deshalb ist jeder, der irgendetwas mit einem dieser drei Themen zu tun hat, gut beraten, sich in Berlin zu zeigen und bei den Verbrauchern anzuklopfen. Denn wer nicht klopft, den hört man nicht. Das gilt auch für Großenhain.



