Wer möchte bei Bach mitsingen? Die Kirchgemeinden Kamenz und Pulsnitz gehen diesmal zusammen und suchen Mitstreiter fürs Oratorium.

Weihnachtsoratorium 2014 in der Kamenzer Kirche. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

In der Kamenzer beziehungsweise Pulsnitzer Region ist in diesem Jahr in der Adventszeit ein ganz besonderes gemeinsames Projekt der Kantoreien Pulsnitz und Kamenz geplant: Die komplette Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Am zweiten Advents-Sonntag erklingt um 17 Uhr in der Nicolaikirche Pulsnitz der erste Teil mit den Kantaten 1 bis 3; am Sonntag, dem 11. Dezember, 17 Uhr, der zweite Teil mit den Kantaten 4 bis 6 in der Hauptkirche St. Marien in Kamenz. Wer dieses Werk gern einmal mitsingen möchte, ist ab sofort herzlich eingeladen zu den Chorproben. Eine Sonderprobe findet bereits am 5. November, 15 bis 18 Uhr, im Kirchgemeindehaus Kamenz, Pulsnitzer Straße 21 (Eingang Anger) statt, ansonsten immer mittwochs, 19.15 bis 21.15 Uhr, ebenfalls im Kamenzer Kirchgemeindehaus.

Außerdem hat der Vorverkauf für beide Aufführungen begonnen. In Kamenz in den bekannten Vorverkaufsstellen Pfarramt, Christliche Bücherstube und Kamenz-Info. In Pulsnitz ebenfalls im Pfarramt und bei Lindenkreuz. Die Preise betragen je Konzert 12 Euro / ermäßigt 9 Euro. Außerdem gibt es ein verbilligtes Kombi-Ticket für beide Aufführungen für 18 Euro. Für Schüler bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. (SZ)

