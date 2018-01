Wer malt das schönste Rathaus? Die Rabenauer Kinder sollen den Sitz ihrer Stadtverwaltung auch fotografieren oder basteln. Hauptsache, es wird gut.

Rathaus und Marktplatz in Rabenau. © Karl-Ludwig Oberthür

Rabenau. Das Rabenauer Rathaus wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Um das Jubiläum auch den kleinen Bewohnern der Stuhlbauerstadt näherzubringen, hat sich die Verwaltung etwas Besonderes einfallen lassen. Alle Kinder sind aufgerufen, das Rathaus zu malen, zu basteln, zu fotografieren oder auf eine beliebige andere Art kreativ zu gestalten. Der Fantasie und den angewandten Techniken sind keine Grenzen gesetzt. Die Motive müssen bis zum 30. April an die Rabenauer Stadtverwaltung, Markt 3, 01734 Rabenau, geschickt werden. Eine Jury wird im Anschluss die schönsten Rathäuser auswählen. Wenn am 9. Juni die Stadt Rabenau den Geburtstag ihres Rathauses begeht, werden die Werke der Kleinen in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung ausgestellt. Die besten Arbeiten werden mit einem Preis prämiert. (hhe)

zur Startseite