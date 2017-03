Wer macht’s Rammenau nach? In Sachsen werden wieder die schönsten Dörfer gesucht.

Rammenau – im Bild das Barockschloss - war bereits beim Dorfwettbewerb erfolgreich. Nun werden neue Kandidaten gesucht. © Steffen Unger

Sachsens Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die zehnte Runde. Bis zum 5. Mai haben Dörfer die Möglichkeit, sich am Wettbewerb zu bewerben. Dieses Mal steht er unter dem Motto: „Was haben wir bisher erreicht – Was wollen wir für die Zukunft?“ Laut sächsischem Umweltministerium geht es nicht darum, ein Musterdorf zu krönen, sondern um das Engagement der Einwohner. Was bewegen sie, die Vereine und die Unternehmen im Ort?

Teilnehmen können Ortschaften mit bis zu 3 000 Einwohnern sowie einzelne Ortsteile von Gemeinden. Die Bewerbungen können neben den Bürgermeistern und den Ortsvorstehern auch alle anderen Einwohner oder Vereine einreichen.

Dass sich eine Bewerbung lohnt, zeigten in den vergangenen Jahren Rammenau und Demitz-Thumitz. Rammenau wurde 2012 schönstes Dorf Sachsens, holte ein Jahr später beim Bundesausscheid eine Goldmedaille und letztes Jahr einen europäischen Preis. Demitz erhielt 2015 beim Wettbewerb um Sachsens schönstes Dorf einen Sonderpreis. – Um andere Dörfer bei einer Bewerbung zu unterstützen, gibt es Workshops – einen am 10. März in Waltersdorf im Zittauer Gebirge. (SZ)

Weitere Infos: 03591 525161103

www.laendlicher-raum-sachsen.de/dorfwettbewerb

