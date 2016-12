Wer löst Spaniers am Tresen ab? Die Betreiber der Gaststätte An der Linde wollen sich zur Ruhe setzen. Ein Nachfolger ist aber noch nicht in Sicht.

Ute Spanier (65) hat sich fürs Foto an den Zapfhahn gestellt. Sonst ist eher die Küche ihr Reich. Doch nun haben sie und ihr Mann Thomas das Rentenalter erreicht und wollen das Lokal abgeben. © André Braun

Es ist kalt und ungemütlich draußen, doch in der Gartengaststätte An der Linde in Leisnig fühlt man sich gleich wohl. Dafür sorgen auch die Kachelöfen, die eine wohlige Wärme ausstrahlen. Und natürlich die „Kneiperin“ Ute Spanier, die das Lokal seit zehn Jahren führt. Doch nun soll Schluss sein. Sowohl Ute Spanier als auch ihr Mann Thomas, der an den Wochenenden gern aushilft, haben das Rentenalter erreicht. „Wir suchen einen Nachfolger, der die Gaststätte übernehmen will“, sagt die Chefin.

Eigentlich wollte Spaniers älterer Sohn Denny das Lokal weiterführen, jedoch hat er sich nach reiflicher Überlegung dagegen entschieden. Der 41-Jährige arbeitet als Fleischer in der Nähe von Nürnberg. „Unter der Voraussetzung, dass Denny übernimmt, haben wir die Gaststätte vor zehn Jahren gekauft. Doch nun ist seine Situation eine andere. Ich kann verstehen, dass er es nun doch nicht macht“, sagt Ute Spanier. Auch für den jüngeren Sohn Marko ist die Übernahme der elterlichen Kneipe keine Option. Der 36-Jährige führt in der Nähe von Karlsruhe selbst einen Gasthof.

Ute Spanier hat zu DDR-Zeiten im Stoßdämpferwerk Hartha gearbeitet. Nach der Wende schulte sie zur Hotelfachfrau um. Vielen ist sie noch als Pächterin im Vereinsheim des VfB Leisnig bekannt. Nachdem sie dort gekündigt hatte, war sie kurzzeitig im Hotel „Baumblut“, das es heute nicht mehr gibt. Dann hieß es, dass die Linde frei sei. „Mein Mann kam auf die Idee, das Lokal zu kaufen. Wir haben einen Antrag gestellt und tatsächlich kaufen können.“ Die Spaniers nahmen neben dem Kaufpreis noch eine ganze Menge Geld in die Hand, um zu renovieren. „Wir haben die Fenster und das Parkett erneuern, das Dach ausbessern und Dämmung anbringen lassen. Auch ein Biergarten ist entstanden“, sagt Ute Spanier. Aufgrund ihres Alters, sie und ihr Mann waren damals 55 Jahre alt, war es schwer, einen Kredit zu bekommen. „Nur weil der Sohn mit unterschrieben hat, klappte es doch“, so die Gastwirtin.

Sehr beliebt sei das Bruderkochen bei den Gästen gewesen. „Marko und Denny haben ein-, zweimal im Jahr gemeinsam für die Gäste gekocht und sich dabei auch immer etwas Besonderes einfallen lassen“, denkt Ute Spanier gern zurück. Auch die Silvesterfeiern sind ihr in guter Erinnerung. „An diesem Tag sind die Leute noch netter als sonst, die Stimmung ist ausgelassener.“ In diesem Jahr wird es allerdings keine Silvesterfete in der Linde geben.

Im Januar öffnen Ute und Thomas Spanier die Gaststätte wie bisher gewohnt mittwochs bis freitags ab 16.30 Uhr, sonnabends und sonntags jeweils ab Mittag. Bis dahin wollen sie das Lokal möglichst an einen neuen Besitzer übergeben. „Interessenten hat es schon gegeben. Es konnte aber keiner kaufen, weil alle einen Kredit benötigt hätten, und den dann doch nicht bekamen“, sagt Ute Spanier. Gibt es bis Ende Januar keinen Käufer, wollen die Spaniers ab 1. Februar nur noch freitags bis sonntags öffnen, um die Gaststätte nicht ungenutzt zu lassen.

