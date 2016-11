Wer löst das Parkplatz-Chaos am Campus? Wenig Platz und wilde Fahrer nerven die Anwohner. Helfen könnte ein Plan für die Südvorstadt.

Vis-à-vis stehen sich auf der Georg-Schumann-Straße Wohn- und Forschungsbauten gegenüber. Wer hier einen Parkplatz sucht, muss viel Geduld haben. Weil zusätzlich noch der Barkhausen-Bau saniert wird, blockieren Baufahrzeuge den knappen Platz. Ein Dauerproblem rund um den Campus. © Sven Ellger

Hellweiß leuchtet das kleine Stück Papier, das unter dem Scheibenwischer klemmt. Das Auto steht direkt an der Straßenkreuzung, blockiert die freie Sicht in die Nebenstraße. Gleich nebenan das gleiche Bild. Wieder ein kleiner Zettel. Dieses Mal an einem Auto ohne gültigen Parkausweis für Anwohner. Erwischt. Zwei Falschparker. Zwei von Unzähligen, die es täglich auf den Straßen rund um den Campus in der Südvorstadt gibt.

Dort sind Anwohner schon lange genervt vom Parkplatzchaos. Zwischen 8 und 17 Uhr gibt es kaum einen freien Platz. Viele Studenten und Wissenschaftler kommen mit dem Auto hierher und blockieren die Parklücken. Seit Jahren warten die Anwohner auf ein Konzept. Sie wollen wissen, wie viele Parkplätze benötigt werden und wie viele zur Verfügung stehen. Und vor allem wollen sie eine Lösung.

Wie viele Sorgen die Anwohner mit dem Parken haben, durfte sich jüngst auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) anhören. Bei seinem Besuch im Ortsamtsbereich Plauen war das Chaos auf dem Campus ein eigener Punkt in seinem Terminkalender. Die Interessengemeinschaft Wohngebiet südlich des Campus hatte den Rundgang initiiert. Mit 30 Anwohnern besichtigte der OB die Weißbach- und die Zeunerstraße. Selbst lange nach einem Parkplatz suchen musste Hilbert dabei nicht. Sein Chauffeur stoppte den Mehrsitzer galant direkt an der Straßenecke. Ein eindeutiger Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung – eigentlich.

Denn auch sonst hält sich kaum ein Autofahrer daran. Geparkt wird, wo Platz ist. In der Woche ab 8 Uhr sind auf den Straßen die Stellplätze knapp. Lieferfahrzeuge blockieren meist die zweite Reihe. Immer mehr der historischen Wohnhäuser werden zu Firmensitzen ausgebaut. Jeder Mitarbeiter mit Auto ist dann ein Problem mehr im Kampf um freie Parkplätze. Wer Besuch erwartet, kann dem wenig Hoffnung auf einen Stellplatz machen. Außer am Wochenende.

Hoffnung keimte durch den neuen Rahmenplan für die Südvorstadt auf. Der gibt vor, wie sich der Stadtteil in den kommenden 30 Jahren entwickeln könnte. Die Stadtverwaltung hat sich dafür Hilfe von einem Frankfurter Architekturbüro geholt. Das Konzept gibt vor, wo Platz für neue Wohn- und Forschungsbauten ist, wo künftig mehr Freiflächen und Radwege sein könnten und wie die Balance zwischen Alt- und Neubauten funktionieren kann. Die Stadtverwaltung positioniert sich damit aber auch, wie sie einzelne Probleme im Stadtteil künftig bewältigen will.

An die Parkplatznot wurde dabei allerdings nur wenig gedacht. So fallen auf der Nöthnitzer Straße sogar Stellflächen weg. In den 90er-Jahren hatte die Stadt diese zulasten der Radfahrer geschaffen. Nach dem Komplettausbau der Straße im Süden des Campus soll dies rückgängig gemacht werden. Ein Ausgleich für die Bewohner könnte das Anwohnerparken sein, bei dem Stellplätze nur für Autofahrer mit einem gültigen Anwohner-Parkausweis benutzt werden können. Das gibt es bereits auf der Zeunerstraße, es soll dem Plan nach aber in erheblichem Umfang umgesetzt werden.

Für die Parkplätze der Mitarbeiter der TU Dresden sowie anderer Wissenschaftseinrichtungen sieht sich die Stadtverwaltung nicht in der Pflicht. Der Eigentümer der Gebäude – das Land Sachsen – soll handeln. Wie, das bleibt offen. Der Rahmenplan sieht keine neuen großen Parkplätze vor. Zwar werden Flächen für mögliche Neubauten aufgezeigt. Was in diesen später passiert, legt der Plan dagegen nicht fest. Allerdings wäre an der Südseite der Nöthnitzer Straße an der Ecke zur Bergstraße der Bau eines Parkhauses möglich. Mit diesem Vorhaben hat auch schon das Sächsische Immobilien- und Baumanagement geliebäugelt. Konkrete Pläne gibt es nicht.

Dafür aber jede Menge Kritik der Anwohner. Sie wollen keinen Neubau auf der Fläche, die derzeit als Acker landwirtschaftlich genutzt wird. Das haben sie auch Dirk Hilbert mit auf den Weg gegeben. Und sie fürchten, dass mit einem solchen Neubau eine Schneise verschwindet, durch die derzeit viel kühle Luft nach Dresden den Berg hinunter strömt.

Eine schnelle Lösung für das Parkchaos wird es wohl erst einmal nicht geben. Im Dezember entscheidet der Stadtrat über den Rahmenplan. Die Plauener haben bereits zugestimmt. Konkrete Baupläne, die sich danach richten könnten, gibt es noch nicht. Auch über ein erweitertes Anwohnerparken auf dem Campus wurde noch nicht beraten. Die Anwohner müssen weiter Geduld haben.

Dirk Hilbert hat übrigens kein Knöllchen für das wilde Parken an der Straßenecke bekommen. Doch kurz nach seinem Termin auf dem Campus drehten zwei Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt ihre Runde. Strafzettel inklusive.

zur Startseite