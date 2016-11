Wer löst das Fernbus-Chaos? Dresden hat in den nächsten Jahren kein Geld, um einen Busbahnhof zu bauen. Die Grünen schlagen dafür Flixbus vor.

Wie komme ich nur auf die andere Straßenseite? Die Bayrische Straße ist verstopft, wenn mehrere Fernbusse gleichzeitig ankommen. © Eric Münch

Links und rechts parken Busse, in zweiter Reihe halten Laster und beliefern die Bahnhofsgeschäfte mit Waren, dazwischen fädeln sich Autos durch, und in all dem Chaos versuchen Fahrgäste, noch auf die andere Fahrbahnseite zu kommen. Die Bayrische Straße ist völlig verstopft, wie an jedem Morgen. Um das Durcheinander aufzulösen, wird seit fast 20 Jahren über einen Fernbusbahnhof gesprochen. Und tatsächlich hat die Stadt erst vor einem Monat Mut gemacht und fünf Standorte dafür vorgeschlagen – den Neustädter Bahnhof, den Flughafen, die West- und Ostseite des Wiener Platzes sowie das Elbepark-Umfeld. Doch wie sich jetzt herausstellt, ist in den nächsten beiden Jahren kein Cent dafür im Haushalt vorgesehen.

Die Forderung, einen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) zu planen und zu bauen, hat die Stadtverwaltung im Rahmen der Haushaltsverhandlungen zurückgewiesen. Dresden werde in den kommenden Jahren hauptsächlich in Kitas und Schulen investieren, heißt es in einer Vorlage für die Stadträte. Das Straßen- und Tiefbauamt müsse bis mindestens 2021 personelle und finanzielle Prioritäten setzen. Ohnehin könne kein Geld in den Haushalt eingestellt werden, solange sich der Stadtrat noch auf keinen Standort festgelegt habe, so Stadtsprecher Karl Schuricht zur SZ.

Eigentlich braucht Dresden auch gar kein Geld für einen Busbahnhof bereitzustellen, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Johannes Lichdi. „Wir reden nicht über einen Zentralen Omnibusbahnhof für den Nahverkehr, sondern für Fernbusse. Es ist nicht Aufgabe der Landeshauptstadt, dafür Geld in die Hand zu nehmen.“ Es gebe einen Monopolisten, und der heiße Flixbus. Dem Unternehmen stehe frei,, ein Grundstück zu kaufen und darauf ein Terminal zu bauen. Die Stadt könne nur planerisch festlegen, welche Fläche dafür infrage kommt.

Wenn sich ein privater Investor mit einem guten Konzept für den Busbahnhof finden würde, wäre die CDU sehr aufgeschlossen, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Stadtratsfraktion, Gunter Thiele. „Aber es hat sich bisher niemand gefunden.“ Was den Betrieb des Terminals angeht, stimmt Thiele den Grünen zu. Das sei tatsächlich nicht Aufgabe der Stadt. Und den Dresdner Verkehrsbetrieben könne man diese Aufgabe nicht auch noch übertragen. Dass es aber kein Minusgeschäft sein muss, hat der Verkehrsexperte am Beispiel Berlins herausgefunden. Dort rechne sich der ZOB über Einfahrgebühren sowie die Vermietung von Verkaufsständen und Toiletten. „Das ist auch für Dresden möglich.“ Die CDU würde es sehr begrüßen, wenn die Planungen für einen ZOB endlich weitergehen würden. „Ich hätte mir gewünscht, dass Geld dafür im neuen Haushalt drin ist“, so Thiele. Aber auch er sehe die Prioritäten der Stadt bei den Investitionen in Kitas und Schulen. „Wir haben bisher auch keine andere Finanzierungsmöglichkeit unter Abwägung aller anderen Interessen gefunden.“

Ex-Baubürgermeister Jörn Marx (CDU) hatte den Wiener Platz bis zu seinem Amtsende im vergangenen Jahr bevorzugt und die Planungen vorangetrieben. Obwohl schon absehbar war, dass viele Stadträte nicht einverstanden sein werden. Die letzten Entwürfe von Architektenbüros, die von der Stadt beauftragt wurden, zeigen zwischen Hauptbahnhof und Budapester Straße einen überdachten Stellplatz. Der Standort in der City wäre hervorragend, zumindest was die Erreichbarkeit angeht.

Flughafen hat schon Busterminal

Doch die Grünen haben schon signalisiert, dass sie einen Bahnhof außerhalb des Zentrums bevorzugen. Bei den vielen Bussen – inzwischen sind es etwa 800 wöchentlich – leide die Luftqualität. Lichdi hat den Elbepark ins Gespräch gebracht. Dessen Vorteil ist die kurze Autobahnanbindung. Der Flughafen hätte wiederum den Vorteil, dass es dort bereits mehrere Busparkreihen gibt, die meist frei sind. Allerdings müssten die Fahrgäste im Regen warten, denn ein Dach gibt es nicht.

Leipzig ist schon einen großen Schritt weiter. Dort soll 2018 ein überdachtes Fernbusterminal im Zentrum eröffnen, direkt am Hauptbahnhof. Bau und Betrieb übernimmt ein Investor aus Stuttgart.

