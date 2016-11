„Wer lernen will, hat es jetzt gut. Für Faule hat sich nichts geändert.“ Sachsens Betriebe werben um Lehrlinge. Die sollen gute Noten haben – aber nicht zu gute.

Fast fertig: Oliver Gretschel lernt im vierten Jahr Mechatroniker im Dresdner Maschinenbaubetrieb Theegarten-Pactec. Er hilft bei der Montage einer Schokoladen-Einwickelmaschine und wird sie beim Auftraggeber in Russland mit aufbauen. © Ronald Bonß

Wenn Oliver Gretschel aus Pulsnitz lauter Einser auf seinem Realschulzeugnis hätte, wäre seine Bewerbung bei Egbert Röhm wahrscheinlich durchgefallen. Der Firmenchef guckt sich nämlich lieber Bewerber mit etwas schwächeren Noten an. Seine Begründung: Die Besten gehen nach der Ausbildung oft wieder weg und studieren. Doch Röhm braucht Kandidaten, die lange bleiben. Also darf Oliver Gretschel mit seinem Notendurchschnitt von 2,1 nun Mechatroniker bei Theegarten-Pactec in Dresden werden. Er montiert dort gerade eine Schokoladen-Einwickelmaschine für Russland.

Gretschel will nach der Lehre in der Dresdner Maschinenbau-Firma bleiben – aber er möchte auch „die Welt kennenlernen“. Das könnte klappen: Das Unternehmen Theegarten-Pactec mit seinen 380 Mitarbeitern ist exportstark und wird dieses Jahr ein Drittel seines Umsatzes mit einem russischen Kunden machen. Der hat schon Schokoladen-Einwickelmaschinen bekommen, aber sechs müssen noch hingebracht werden. Gretschel ist im vierten Lehrjahr und darf mit nach Russland zur Montage.

Gerade mal fünf Bewerbungen musste Gretschel für seine Lehrstelle schreiben, zu drei Firmen wurde er eingeladen. Denn Sachsens Firmen haben keine freie Auswahl mehr unter Bewerbern. Noch im Jahr 2005 verließen 53 000 junge Sachsen die Schulen, zehn Jahre später 28 000. Firmenchef Röhm hat die sinkenden Bewerberzahlen als Grafik gesehen – und sich für aktive Werbung entschieden. Voriges Jahr war Theegarten-Pactec, der Spezialist für Maschinen zum „Verpacken kleinstückiger Süßwaren“, auf etwa 15 Messen, hatte 24 Praktikanten und zeigte etlichen Schulklassen die alten und neuen Werkshallen im Dresdner Osten. Mit zwei Oberschulen arbeitet die Firma eng zusammen. Bekanntheit bringt Erfolg, weiß Röhm.

550 Jugendliche ohne Lehrstelle

Sachsens Unternehmen haben 161 Lehrlinge mehr eingestellt als voriges Jahr. 15 150 betriebliche Ausbildungsverträge wurden unterschrieben, jedenfalls in den Mitgliedsbetrieben der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern. Doch der Dresdner Handwerkskammerpräsident Jörg Dittrich warnt Jugendliche vor der Annahme, sie könnten sich nun alles erlauben: „Es wird nicht jeder gebraucht, es werden die Guten gebraucht“, sagte Dittrich am Donnerstag beim Pressegespräch zur Lehrstellenbilanz. Wer den Willen habe, etwas zu lernen, der habe bessere Chancen als früher. Für die Faulen habe sich nichts geändert.

Während Dachdecker Dittrich das Wort „faul“ benutzte, drückte sich der neue Chef der sächsischen Arbeitsagenturen diplomatisch aus: Klaus-Peter Hansen sagte, noch seien rund 550 Bewerber unterzubringen. Viele seien motiviert und hätten ein Talent, daher verdienten sie eine Chance oder mehrere. 1 600 Lehrstellen in Sachsen sind frei, aber anscheinend passen sie auf den ersten Blick nicht zu den Bewerbern. Im Bezirk Chemnitz ist die Zahl der neuen Lehrverträge weiter geschrumpft. Günter Bruntsch als Präsident der Industrie- und Handelskammer Dresden sagte, die Nachfrage nach Lehrlingen sei aber dort gestiegen, vor allem im Maschinenbau und bei Lieferanten der Autofabriken.

Unzufrieden sind die Firmenchefs damit, dass der größte Teil der sächsischen Schüler sich für ein Studium interessiert. Bruntsch betonte: „Wir brauchen Facharbeiter“. Die Schulen müssten die Berufsorientierung weiter verbessern. Laut Hansen ist Sachsen dabei weiter als andere Bundesländer. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) kündigte an, mehr Jugendberufsagenturen in Sachsen einzurichten. Das sind keine neuen Institutionen, sondern bessere Verzahnung von Jobcenter und Jugendhilfe. „Perspektivisch“ soll jeder Schüler ab Klasse 7 Beratung und Begleitung bei der Berufswahl bekommen.

zur Startseite