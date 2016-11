Wer legte Feuer am Altstadthaus? Ein Jahr nach dem Großfeuer an der Bautzener Straße dauern die Ermittlungen an. Der Verdacht schwerer Brandstiftung bleibt.

Ein Foto vom Brand des Altstadthauses vor einem Jahr. © Archivfoto: Jonny Linke

Es war einer der größten Brände in der Innenstadt überhaupt. Bischofswerda entging nur knapp einer Katastrophe, als am 7. November 2015 das Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Bautzener Straße/Klostergasse in Flammen stand. Wie es zu dem Großfeuer kommen konnte, ist immer noch unklar.

Vermutet wird schwere Brandstiftung. In diese Richtung laufen auch die Ermittlungen der Polizei seit Monaten. Abgeschlossen sind sie aber noch nicht. „Die Ermittlungen werden so lange weitergeführt, bis jede Spur ausermittelt oder die Tat aufgeklärt ist“, hieß es bei der zuständigen Polizeidirektion in Görlitz jetzt auf Anfrage. Ziel sei es, die Straftat aufzuklären.

Das Feuer brach gegen sechs Uhr morgens aus. Feuerwehrleute aus der Stadt und der Umgebung waren mit Großaufgeboten vor Ort. Sie verhinderten, dass die Flammen auf die Nachbarschaft übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner eines voll vermieteten Nachbargebäudes wurden evakuiert und für Stunden im diakonischen Altenheim „Zur Heimat“ in Sicherheit gebracht. Zwei Frauen hatten unabhängig voneinander einen Notruf abgesetzt. Sie entdeckten das Feuer frühzeitig. So retteten sie womöglich Menschenleben.

Schwierig gestaltete sich das Löschen aufgrund der Platznot in den schmalen Innenstadtstraßen. Die Feuerwehr machte damals auf diese Sicherheitsmängel aufmerksam und mahnte die Anschaffung einer neuen, steiler auszufahrenden Drehleiter. Die Anschaffung einer solchen Feuerwehr ist inzwischen beschlossen, der Auftrag zur Anschaffung durch die Stadt Bischofswerda ausgelöst. (SZ)

