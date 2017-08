Wer lässt die Laternen leuchten? Riesa hat eigene Stadtwerke – trotzdem ist offen, wer künftig den Strom für die Straßenbeleuchtung liefert.

© Symbolbild/dpa

Hunderte Straßenlaternen sorgen in Riesa dafür, dass es nachts nicht finster wird. Bislang liefern die Stadtwerke dafür den Strom – ist das Unternehmen doch eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Gut möglich allerdings, dass die Stadt den Strom für die Straßenbeleuchtung künftig von einem westdeutschen oder irgendeinem anderen überregionalen Versorger einkauft. Denn der Auftrag für die Straßenbeleuchtung wurde europaweit ausgeschrieben. „Beim Vergabeverfahren liegen wir derzeit offenbar europaweit auf Platz 3“, sagte Stadtwerke-Chef René Röthig jetzt im Stadtrat.

Bei manch Stadtrat sorgte das für Frust: Warum solle womöglich ein Fremdversorger den Strom für die Riesaer Beleuchtung liefern – wenn man doch Stadtwerke habe? Baubürgermeister Tilo Lindner betont, dass die Ausschreibung keine Entscheidung gegen die Arbeit der Stadtwerke sei. „Es gibt europaweite Schwellenwerte dafür: Ab einer Auftragshöhe von 209 000 Euro müssen wir als Verwaltung ausschreiben. Die jährlichen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung liegen allerdings bei rund 350 000 Euro.“ Ein Stadtrat wollte wissen, ob man bei der Vergabe nur nach dem billigsten Preis entscheide – oder auch andere Kriterien möglich wären. „Höchstens denkbar wäre noch der Aspekt der Umweltfreundlichkeit“, sagte Tilo Lindner. „Aber eine räumliche Nähe des Anbieters dürfen wir nicht als Kriterium berücksichtigen.“ Dennoch sei man nach derzeitigem Stand zuversichtlich, auch weiter mit den Stadtwerken zusammenarbeiten zu können.

Das Unternehmen hat laut Geschäftsführer Röthig vergangenes Jahr mit einem Überschuss von gut 770 000 Euro abgeschlossen. Das sei ein gutes Ergebnis – vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds, in dem sich auch noch ständig die gesetzlichen Vorschriften änderten. Ohnehin würde etwa der Strompreis zu 75 bis 80 Prozent durch Steuern und Abgaben bestimmt, sodass nur ein kleiner Teil am eigentlichen Energiepreis hänge. Insgesamt sei der Stromabsatz in Riesa im vergangenen Jahr aber deutlich zurückgegangen. „Ein großes international agierendes Unternehmen hat sich ein eigenes Kraftwerk aufs Areal gestellt“, sagte René Röthig, ohne einen Namen zu nennen. Dabei dürfte es sich um das Ölwerk von Cargill handeln – dort war bereits im Oktober 2015 ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von vier Megawatt in Betrieb gegangen. Cargill will mit der Investition seine Stromkosten deutlich reduzieren – zuvor war das Unternehmen laut eigenen Angaben Riesas drittgrößter Stromabnehmer.

Deutlich mehr Absatz hatten die Stadtwerke vergangenes Jahr dagegen beim Gas. „2016 war ein normal kaltes Jahr, während 2014 und 2015 noch besonders warm waren“, erläuterte Röthig den gestiegenen Verbrauch. Stadtrat Steffen Schwager (Freie Wähler) lobt die Stadtwerke für ihr gutes Wirtschaften – fragt aber gleichzeitig, warum der Versorger dennoch Stromkunden verliert. „Bei Online-Preisvergleichen landen Stadtwerke selten ganz vorn. Wäre es nicht eine Möglichkeit, einen günstigeren Tarif für Kunden anzubieten, die mit jedem Cent rechnen müssen?“

Dem erteilte Röthig eine Absage. „Als Daseinsversorger können wir keine Discountstrategie fahren.“ Der Billigste könne nur sein, wer beim Einkauf ein hohes Risiko eingehe. Das wolle man vermeiden. Laut OB Marco Müller (CDU), der im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt, ist es wichtiger, die Wertschöpfung in der Stadt zu halten. „Die Stadtwerke leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Daseinsvorsorge – etwa mit dem Betrieb des Hallenbads.“ Deshalb habe der Aufsichtsrat empfohlen, trotz des Gewinns kein Geld an die Stadt auszuschütten. „Wir haben im Hallenbad einen Sanierungsbedarf von fast drei Millionen Euro. Das Bad zu schließen, ist für uns im Aufsichtsrat nicht diskutabel.“

