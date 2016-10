Wer kümmert sich ums schnelle Internet? Der Kreis beantragt Geld für den Ausbau. Doch auch einige Kommunen arbeiten an Studien. Läuft hier was schief?

Mit hoher Geschwindigkeit im Netz surfen, das wollen viele gern. Ob für Hausaufgaben, die Arbeit oder in der Freizeit – das weltweite Netz spielt in immer mehr Lebensbereichen eine Rolle. Deshalb wollen Kreis und Gemeinden dafür sorgen, dass möglichst viele Einwohner hohe Übertragungsraten zur Verfügung haben. © dpa

Fünf Gemeinden aus dem Südkreis können sich erst mal zurücklehnen – und abwarten. Gemeinsam haben sie sich ans Werk gemacht um für schnelleres Internet für ihre Einwohner zu sorgen. Sie haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft (AG) zusammengeschlossen. So wird die Arbeit effektiver. Zur AG gehören Ebersbach-Neugersdorf, Kottmar, Oderwitz, Herrnhut und Ostritz. Gemeinsam haben sie die Vorarbeit jetzt so weit geschafft, dass der Antrag auf Fördermittel für den Ausbau fertig ist und Ende des Monats eingereicht werden kann, sagt Bernd Noack, Beigeordneter der Stadt Ebersbach-Neugersdorf.

Grundlage dafür, Geld vom Staat zu bekommen, ist eine genaue Analyse, wo es Nachholbedarf gibt, was für den Ausbau nötig ist und was es kostet. Doch genau das hat jetzt auch der Landkreis von einer Fachfirma prüfen lassen, wie er jetzt bei einer Pressekonferenz erläuterte. Mit dieser Studie als Grundlage will der Kreis nun ebenfalls Fördermittel beantragen für den Internetausbau in den Gemeinden. Die Arbeit wird aber nicht doppelt gemacht. Der Landkreis ist vielmehr für die „Reste“ zuständig, also für die Kommunen, die sich nicht schon früher gekümmert haben, und solche Orte, die für die großen Anbieter unwirtschaftlich erscheinen. Diejenigen ausgenommen, die sich bereits selbst gekümmert haben, bleiben für den Landkreis 40 Gemeinden mit schlechter Versorgung übrig, für die er sich nun um Zuschüsse kümmern will. Im Süden gehört beispielsweise Waltersdorf zu den Orten, die besonders schwachen Empfang haben und in die Kreisförderung aufgenommen werden.

„Wir sind schneller gewesen, als der Landkreis“, sagt Bernd Noack über die Arbeitsgruppe. „Hätte der Kreis vor einem Jahr eine solche Studie für alle gestartet, hätten wir uns sicher dort angeschlossen“, sagt er. In der Zwischenzeit hat die AG der fünf Gemeinden bereits in einer eigenen Analyse abgefragt, ob Internetanbieter überhaupt Interesse am Ausbau haben. Das lohnt sich für die Firmen nämlich nur, wenn genügend potenzielle Kunden da sind. Das Problem: Gerade in ländlichen Gebieten mit wenigen Einwohnern auf großer Fläche rentiert sich das für die Internetanbieter oft nicht. Sie müssten in das Verlegen der Kabel viel mehr investieren, als sie über Einnahmen wieder hereinholen. Für diese Kosten, die sich für kommerzielle Anbieter nicht rentieren, springen die Kommunen ein. Denn sie wollen, dass alle Einwohner schnelles Internet, also mit Raten von mindestens 50 Megabit, nutzen können. „Das ist ein wichtiger Faktor, wenn junge Leute sich einen Wohnort suchen“, weiß Oppachs Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos). Ihre Gemeinde beschäftigt sich ebenfalls schon lange mit dem Thema und gehört zu den ersten Kommunen, die eine Bedarfsanalyse erstellt haben. Frau Hölzel hat die Erfahrung gemacht, dass gerade junge Eltern oft von zu Hause arbeiten. Dazu brauchen sie das Internet. „Wenn wir als Ort familienfreundlich sein wollen, müssen wir schnelles Internet anbieten.“

Links zum Thema Kommentar: Leider den schnellen Anschluss verpasst

Die Kommunen schießen also das nötige Geld zu, damit sich der Ausbau für die Anbieter rechnet. Diese Summe können sie mit Fördermitteln aufstocken. Maximal gibt es 90 Prozent Zuschuss von Bund und Freistaat. Zehn Prozent müssen die Kommunen beisteuern, um ihre Einwohner mit Breitbandinternet zu versorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte Oppach bereits voriges Jahr eine Analyse erstellt. Jetzt ist die Gemeinde dabei, diese auf den aktuellen Stand zu bringen. Denn die Fördermittelbehörden akzeptieren nur Studien, die nicht älter als ein Jahr sind. Das ist einer der Gründe, weshalb die Vorarbeit so lange dauert, bevor überhaupt Kabel verlegt werden können: Es gibt ein Konglomerat komplizierter Förderprogramme. Bund und Freistaat sind gemeinsam die Geldgeber, wie Heike Zettwitz, Wirtschaftsdezernentin beim Landkreis, erläutert. Dadurch stehen aber letztlich mehr Gelder zur Verfügung. Und immerhin: Die Kosten für die Aktualisierung werden den Kommunen zu 100 Prozent erstattet.

Auch wenn Ebersbach-Neugersdorf, Oderwitz, Herrnhut, Kottmar und Ostritz sowie andere Kommunen schon weiter sind, als der Landkreis – vor Herbst 2017 werden sicher keine Kabel verlegt. Noack rechnet damit, dass im ersten Quartal 2017 ein Bescheid über das Fördergeld vorliegen könnte. Erst dann können Firmen ihre Angebote für den Ausbau abgeben. Da müssen Tiefbauarbeiten erledigt, kilometerweise Kabel verlegt werden. Die Arbeitsgemeinschaft hat bereits eine Kostenschätzung dafür ermittelt. Denn die Kommunen müssen auch den Eigenanteil einkalkulieren, der auf sie zukommen könnte. „Der Betrag für den Ausbau wird bei mehreren Millionen Euro liegen“, sagt Noack. Das gilt für das Gebiet der fünf Städte und Gemeinden in der Arbeitsgruppe.

zur Startseite