„Wer krank ist, soll keine Rennen fahren“ Eine Lizenz zum Spritzen erregt deutsche Radprofis bei der WM in Katar. Sie finden drastische Worte.

Auf die letzten Meter kommt es an: Marcel Kittel (r.) und André Greipel probten bei der Tour Down Under in Australien schon mal das Duell gegeneinander. © picture alliance / dpa

Es brodelt im Radsport. Befeuert wird diese Stimmung von der Hackergruppe „Fancy Bear“. Die veröffentlichte auch die Therapeutischen Ausnahmegenehmigungen (TUE) der Sky-Profis um Bradley Wiggins und Chris Froome. Das brisante Material sorgt für Unverständnis bei den Frontmännern der deutschen Radsportabordnung zu den Weltmeisterschaften in Doha. „Wenn Bradley das braucht – ich brauche so etwas nicht“, meinte Zeitfahrweltmeister Tony Martin mit Bezug auf Wiggins erteilte offensichtliche Lizenz zum Spritzen.

Die Wiggins-TUEs waren sogar doppelt brisant. Zum einen hatte der einstige Vorzeigeprofi öffentlich immer die Meinung vertreten, dass Spritzen im Radsport nicht erlaubt sein sollten. Zum Zweiten hatte er sich die Injektionen ausgerechnet aus Anlass wichtiger Wettkämpfe verpassen lassen – bei der Dauphiné 2011, die er gewann, und vor dem Giro d’Italia 2013, den er gern gewonnen hätte.

Martin nahm den vielleicht tatsächlich lädierten Wiggins noch ein wenig in Schutz. „Es ist ja legal, was er gemacht hat. Er hat die Grenzen eben nur ausgereizt“, sagte er. Und bevor jemand auch das als problematisch für das angebliche Saubermann-Team Sky kritisieren konnte, fügte er schnell hinzu: „In Sachen Aerodynamik versuche ich auch die Grenzen auszureizen.“ Das war nett gemeint; aber zwischen technischer Pionierarbeit und pharmazeutischer Grenzerschließung besteht ein beträchtlicher moralischer Unterschied.

Wesentlich härter gingen die Mannschaftskollegen André Greipel und Marcel Kittel mit Wiggins und dem britischen Team ins Gericht. „Wenn man krank ist, fährt man keine Radrennen“, meinte kategorisch Greipel. „Deswegen sind wir in der MPCC“, erklärte er.

Die MPCC ist eine Initiative für sauberen Radsport, die sich unter anderem auf ein Spritzenverbot geeinigt hat und ebenso darauf, Rennfahrer nicht zu Wettkämpfen zu schicken, wenn sie mit Mitteln behandelt werden, die neben Heileffekten auch leistungssteigernde Wirkungen aufweisen. „Jetzt wissen wir auch, warum Sky nicht in der MPCC war“, bemerkte Greipel noch trocken und sarkastisch.

Kollege Kittel hatte sogar eine spezielle Kategorie parat, unter der Fahrer wie Wiggins antreten sollten, eine Art Paralympics light: „Wenn jemand schweres Asthma hat, dann hat er im Leistungssport nichts zu suchen. Wir haben auch die Paralympics deswegen eingeführt, weil wir den Einbeinigen eine Chance geben wollen, sich mit anderen zu messen.“ Das ist starker Tobak. Kittel stellte in einer nachträglichen Pressemitteilung des deutschen Verbandes auch klar, dass er keinesfalls den Eindruck erwecken wollte, den Behindertensport nicht ernst zu nehmen. Unabhängig von dieser Debatte enthält sein Gedanke einen harten Kern Wahrheit. Der Leistungssport ist mittlerweile voll von Kranken, ob sie unter Asthma leiden, Krebs haben oder Blutanomalien.

Medikamente, die sie erhalten, lindern nicht nur ihre Leiden, sie sind auch in der Lage, ihnen Leistungsvorteile zu verschaffen. So wie einige Sportprothesen mittlerweile die Leistungskraft herkömmlicher menschlicher Muskulatur erreichen oder sogar überbieten – siehe die Streitfälle um den südafrikanischen 400-Meter-Sprinter Oscar Pistorius und den deutschen Weitspringer Markus Rehm. Medikamente können bei ihnen für bessere Energieverhältnisse im Körper sorgen, als es durch Training allein zu erreichen ist. Bei aller Drastik ist Kittels Anregung bedenkenswert.

Vor allem aber erhöht sich mit diesen Aussagen der Druck auf das Profi-Radteam Sky. Denn dort gab es nicht nur die medizinischen Ausnahmegenehmigungen. Sky-Teamchef Dave Brailsford leistete sich anlässlich einer umstrittenen Lieferung eines Päckchens an den Teamarzt während der Dauphiné 2011 einen kommunikativen Supergau. Er behauptete zunächst, das Päckchen sei aus den Büros von British Cycling für die Athletin Emma Pooley bestimmt gewesen. Pech war nur, dass Pooley zum selben Zeitpunkt Hunderte Kilometer entfernt bei einem Rennen war und keinen Bedarf an Extrasendungen vom Verband hatte. Warum legt Brailsford falsche Fährten? Das fragt sich nun die Radsportwelt. Team Sky schweigt und verweist auf laufende Ermittlungen der britischen Antidopingagentur. „Wir werden die Ermittlungen voll unterstützen“, versprach das Team. Auf die Insel hat sich der Superlativ der „brutalstmöglichen Aufklärung“ wohl noch nicht herumgesprochen.

Der Arzt übrigens, an den das Päckchen damals adressiert war, ist ganz schnell aus der Doha-Delegation des britischen Radsports abberufen worden. Bloß nicht Rede und Antwort stehen, lautet offenbar die Devise. Skys Motto der „marginal gains“, der Summierung der Kleinstvorteile, muss inzwischen anders interpretiert werden.

Die Medikamenten-Debatte überschattet auch das WM-Straßenrennen der Männer am Sonntag in Katar. Um 9.30 Uhr erfolgt der Start über die flachen 257,5 Kilometer durch den Wüstenstaat. Ab 12 Uhr überträgt Eurosport das Rennen, in dem sich wegen der topografischen Bedingungen die Sprinter Greipel, Kittel und Degenkolb Hoffnungen machen. Wären da nicht die Ausnahme-Medikamente der anderen.

