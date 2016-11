Wer krallt sich die Kirschallee? Bis Jahresende soll Neustadt das erste Quartier an eine Firma verkaufen. Um den Investor wird ein Geheimnis gemacht.

Hunderte Tonnen Erde wurden in Langburkersdorf schon bewegt. An der Kirschallee sollen bis Ende 2017 vier ebene Quartiere entstehen, auf denen sich neue Firmen niederlassen können. Im Moment liegen die Bauarbeiten im Plan. © Steffen Unger

Bis sind enorme Berge, die sich an der Kirschallee in Langburkersdorf auftürmen. Tonnenweise werden derzeit die Erdmassen dort bewegt. Mit nur einem Ziel, aus dem brachliegenden Areal wieder ein florierendes Gewerbegebiet zu machen. Insgesamt vier ebene Quartiere, auf denen sich Firmen bzw. Investoren niederlassen können, werden bis Ende 2017 entstehen.

Das erste Quartier ist beinahe fertig. Rund 1,6 Hektar groß ist diese Fläche, die an den Wohnmobilhersteller Capron grenzt. Für dieses Grundstück gibt es bereits einen Interessenten. „Die Vorbereitungen für einen Kaufvertrag laufen“, verkündet Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Er geht davon aus, dass der Vertrag noch in diesem Jahr unterzeichnet wird. Andeutungen, wer sich denn dieses erste Tortenstück krallen will, macht Mühle jedoch nicht. Ob es sich um eine lokale Firma oder Interessenten von außerhalb handelt, darüber kann bislang nur gemunkelt werden. Gerüchten zufolge gilt Grundstücksnachbar Capron als heißester Kandidat. Dementiert hat das Unternehmen, das Reisemobile produziert, diese Gerüchte zumindest nicht. Wer es tatsächlich wird, darum macht die Stadt weiter ein Geheimnis. „Das wird erst verraten, wenn die Tinte trocken ist“, sagt Peter Mühle.

Fest steht, dass sich in den vergangenen Wochen einiges getan hat an der Kirschallee. Seit Anfang Oktober wurde die ehemalige Tischlerei nahe dem Zentrallager abgerissen. Die Fläche wird ebenfalls revitalisiert. Bevor die Abrissbagger anrollten, wurden große Teile des Objektes mit Netzen abgehangen. Die sollten verhindern, dass sich Fledermäuse in dem Gebäude einnisten. Das glückte nur teilweise. Denn Experten entdeckten bei einer genaueren Kontrolle mehrere Fledermäuse in der Tischlerei. Sie mussten je eine Wasser-, Zwerg-, Zweifarb- und eine Bartfledermaus umsiedeln. Danach konnte das Gebäude fallen. In diesem Monat sollen die Arbeiten beendet werden.

Sprengung an der Kirschallee

Die Revitalisierung der Kirschallee wird sich im Gegensatz dazu noch bis Ende 2017 hinziehen. Diesen Plan verfolgt Frank Beyer, Geschäftsführer des Industriecenter Neustadt. Die städtische Tochtergesellschaft ist für das Millionenprojekt zuständig. „Die Arbeiten laufen planmäßig, sodass das Ziel, das Gesamtvorhaben bis Ende 2017 zu beenden, realisierbar ist“, teilt Beyer mit. In den nächsten Monaten müssen die einzelnen Quartiere erschlossen werden. Wasser- und Abwasserleitungen werden unter die Erde kommen. Um das Regenwasser künftig per Kanal abzuleiten, musste an der Kirschallee sogar gesprengt werden. Zur Erschließung gehören auch neue Straßen. Die Zufahrten zu dem Quartier, das an Capron grenzt, ist schon fertig. Quer durch das Industriegebiet ist zudem eine Erschließungsstraße geplant. Diese soll bis zum Sommer nächsten Jahres gebaut werden.

Rund 13 Hektar groß ist das Areal insgesamt, um das es geht. Klammert man das Zentrallager aus, das als viertes Quartier baulich nicht angetastet wird, können sich ab 2018 auf knapp zehn Hektar neue Unternehmen niederlassen. Die Aufgabe, die Flächen gewinnbringend zu vermarkten, übernimmt das Industriecenter Neustadt.

Durch den Verkauf der Grundstücke sollen die Kosten für die Revitalisierung wieder eingespielt werden. Diese werden sich auf rund 7,3 Millionen Euro belaufen. Einen Großteil der Summe konnte durch Fördermittel des Freistaates gedeckelt werden. Fast 6,2 Millionen Euro stammen aus diesem öffentlichen Topf.

