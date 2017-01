Handball Wer kommt am besten aus der Winterpause? Die Handballer starten in die zweite Saisonhälfte. Für einige Mannschaften der Region sind die Aufgaben nicht einfach.

Sowohl die HSG Neudorf/Döbeln II (grüne Trikots) als auch der SV Leisnig 90 müssen in der Bezirksliga auswärts antreten. Für beide geht es nach Leipzig. Die HSG spielt beim SC DHfK II, die Leisniger müssen zu Motor Gohlis Nord. © Archiv/André Braun

Nach kurzem Weihnachtsurlaub und zielstrebiger Vorbereitung geht für die Handballer von Sachsenliga bis Kreisliga die Saison weiter.

Sachsenliga Männer

Zum Auftakt der Rückrunde wartet auf die HSG Neudorf/Döbeln (8./9:13) eine anspruchsvolle und nur sehr schwer zu lösende Auswärtsaufgabe beim HC Einheit Plauen (2./16:6). Im Hinspiel war der Oberligaabsteiger aus dem Vogtland zum Saisonstart noch nicht in der neuen Umgebung angekommen und musste in der Döbelner Stadtsporthalle eine deutliche Niederlage hinnehmen. Danach ging es für die Plauener aber stetig in der Tabelle nach oben. Am Sonntag gelang ein Sieg im Nachholspiel beim HVO Cunewalde. Wenn der HC das Ziel Wiederaufstieg noch erreichen will, dann darf er sich keine Blöße geben und muss dieses Heimspiel gewinnen. Spielerisch dürften die Gastgeber das bessere Team stellen und das wird auch den Ausschlag für die Vogtländer geben. Die HSG müsste schon eine Sternstunde erleben, um ihre Außenseiterchance nutzen zu können. HSG-Trainer Michael Schneider hofft, dass sein Team gut in die zweite Saisonhälfte kommt, macht sich aber keine Illusionen. „Plauen wird uns nicht noch mal so unterschätzen wie zum Auftakt der Hinrunde. Wir wollen dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen“, so Schneider, der auf Alex Winkler und Martin Pratersch verzichten muss.

Sachsenliga Frauen

Beim SC DHfK Leipzig (12./1:21) beginnt für die HSG Neudorf/Döbeln (7./10:12) die Rückrunde mit einer lösbaren Aufgabe. Der Tabellenletzte aus der Messestadt hat bisher nur ein mageres Pünktchen auf seinem Konto, die Mannschaft kam im laufenden Spieljahr nie richtig in Form und es wird für die DHfK schwer, noch die Klasse zu halten. Die HSG hat zuletzt auch in fremder Umgebung punkten können und mit einer ordentlichen Verfassung müsste auch in diesem Auswärtsspiel ein Sieg möglich sein. Der würde die Punktebilanz ausgeglichen gestalten und die Sieben könnte die folgenden Spiele ziemlich entspannt in Angriff nehmen. Die Neudorf/Döbelnerinnen müssen auf Maria Ludwig verzichten, die als Schiedsrichterin unterwegs ist. „Zwei Punkte sind für uns absolute Pflicht“, sagte Trainer Daniel Reddiger. Beim Trainingsspiel in Waldheim, das klar gewonnen wurde, habe seine Mannschaft gute Ansätze gezeigt. Die gelte es auch in Leipzig umzusetzen.

Verbandsliga Männer

Mit der SG Kurort Hartha (2./19:3) gastiert der Überraschungshalbzeitmeister beim VfL Waldheim 54 (6./11:11). Die Punktebilanz der Gäste ist beeindruckend und sie hatten in der Hinrunde einfach einen sensationellen Lauf. Für sie kommt es darauf an, dies auch in der Rückrunde fortzusetzen. Gelingt das der SG, dann hat es der heimische VfL sicher nicht einfach, dem Spitzenreiter die Punkte abzunehmen. Das kann nur gelingen, wenn beim Gastgeber alles perfekt passt. An einem sehr guten Tag sind die Waldheimer in der Lage, in heimischer Umgebung auch die Favoriten zu bezwingen. Eine spannende und wohl auch recht offene Begegnung.

Verbandsliga Frauen

Der VfL Waldheim 54 (3./14:8) empfängt die SG Klotzsche (11./5:17). Gegen den Tabellenvorletzten sind die Zschopaustädterinnen in eigener Halle der Favorit. Gelingt dem Tabellendritten eine Leistung in Normalform, dann sollte dieses Spiel auch erfolgreich gestaltet werden. Die Gäste aus der Landeshauptstadt sind aber ohne das nötige Engagement nicht so einfach zu besiegen, Nachlässigkeiten und Schlendrian sind fehl am Platz. Wird das alles bedacht und die eigene spielerische Linie konsequent umgesetzt, dann dürfte der VfL beide Pluszähler für sich verbuchen. Für Trainer Manuel Kirpal bestehen am Ausgang des Spiels keine Zweifel. „Ein Sieg ist Pflicht“, so Kirpal. Verzichten müssen die Waldheimerinnen auf Anja Wadewitz, die aus beruflichen Gründen fehlt. Ob Franziska Kirchner spielen kann, entscheidet sich vor dem Spiel.

Bezirksliga Leipzig Männer

Der SC DHfK Leipzig II (8./10:14) empfängt die HSG Neudorf/Döbeln II (2./18:6). Das sieht nach einer lösbaren Auswärtsaufgabe aus. Um im Vierkampf um den Bezirksmeistertitel keinen Boden einzubüßen, muss die HSG diese Partie für sich entscheiden. Das ist mit einer rundum gelungenen Vorstellung auch möglich. Der Gastgeber wird allerdings das Feld nicht kampflos preisgeben.

Im Spiel SG Motor Gohlis Nord Leipzig (9./10:14) gegen SV Leisnig 90 (7./11:13) stehen sich die beiden Aufsteiger gegenüber. Beide haben sich im Mittelfeld der Tabelle ordentlich platziert und verfügen über recht gute spielerische Substanz. In den Begegnungen bisher konnten jeweils die Heimspiele gewonnen werden. Es wäre nicht überraschend, wenn diese Serie weiter Bestand hat. Die Leisniger sind aber auch in der Lage, auswärts zu punkten. Um das zu erreichen, muss aber auf dem Spielfeld alles optimal laufen.

Das Spiel des VfL Waldheim 54 II (1./19:5) gegen die SG Lok Wurzen (11./5:19) wurde abgesetzt. Die Wurzener haben personelle Probleme und mussten das Spiel absagen.

Bezirksliga Leipzig Frauen

Im Spitzenspiel stehen sich der SC DHfK Leipzig II (3./14:8) und die HSG Neudorf/Döbeln II (1./21:1) gegenüber. Nach Punkten bringt die HSG einen größeren Vorsprung mit, und auch leistungsmäßig sind die Gäste stärker einzuschätzen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Auswärtsaufgabe im Vorübergehen zu bewältigen ist. Die DHfK ist durchaus in der Lage dagegenzuhalten. Der Tabellenführer muss schon seine gewohnte Form abrufen.

Bezirksliga Chemnitz Frauen

Der VfL Waldheim 54 II (12./4:18) empfängt den HC Glauchau/Meerane II (5./12:10). Die beiden Aufsteiger haben bisher ganz unterschiedlich abgeschnitten. Die Gäste sind recht gut im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt, die Waldheimerinnen tragen dagegen die Rote Laterne. Alle drei bisherigen Punktspiele der beiden Mannschaften gegeneinander hat der HC gewonnen und er ist auch in diesem Spiel als favorisiert zu betrachten. Die VfL-Frauen müssen schon mächtig Gas geben, um den Bock gegen den HC endlich umzustoßen. Ein Gästesieg wäre keine Überraschung. Der Auswärtssieg im Nachholspiel vergangenes Wochenende in Fraureuth lässt beim VfL aber wieder neue Hoffnungen keimen.

Beim HC Annaberg-Buchholz (8./7:15) ist die HSG Muldental 03 (11./6:16) zu Gast. Der Abstand beträgt nur einen Zähler und der Aufsteiger aus Roßwein sollte frohen Mutes ins Erzgebirge reisen. Leistungsmäßig dürfte kein Unterschied bestehen und mit einem Sieg würde die HSG am HC in der Tabelle vorbeiziehen. Allerdings muss dafür die bisher bestehende permanente Auswärtsschwäche abgestellt werden.

Kreisliga Mittelsachsen Männer

Der VfL Waldheim 54 II (6./5:9) hat den VfB Blau-Gelb 21 Flöha (7./1:11) zu Gast. Dieses Heimspiel gegen den noch ohne eigenen Sieg anreisenden Tabellenletzten muss der VfL ohne Wenn und Aber für sich entscheiden. Alles andere wäre schon enttäuschend. Allerdings darf dabei der Gast nicht unterschätzt werden, das kann sich dann recht schnell rächen.

