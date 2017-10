Handball Wer kommt am besten aus der Pause? Nach drei Wochen Ruhe läuft der Spielbetrieb weiter. Die Teams der Sachsen- und Verbandsliga wollen den Heimvorteil nutzen.

Die Verbandsligahandballer des VfL Waldheim 54, am Ball Martin Kater, müssen in eigener Halle gegen den HSV Weinböhla ran. In der vergangenen Saison setzte es zu Hause eine Niederlage, dafür gewann der VfL in Weinböhla. © Dietmar Thomas

Bis auf wenige Ausnahmen hält sich der Handball-Verband Sachsen an die Ferienzeiten. Lediglich einige Nachholspiele sind in den vergangenen drei Wochen gelaufen. Für die Handballer eine gute Sache, können sie doch während der Ferien auch einiges mit ihren Familien planen. So mancher Trainer sieht die Pause aber mit gemischten Gefühlen.

Sachsenliga Männer

Für Thomas Schneider, den Trainer der HSG Neudorf/Döbeln (2./6:0), hatte die Pause mehr Vor- als Nachteile. „Wir hatten einige Verletzte, die sich in den drei Wochen auskurieren konnten“, sagte Schneider. Sein Team empfängt die SG Cunewalde/Sohland (7./3:5). Damit kommt eine Mannschaft in die Döbelner Stadtsporthalle, gegen die die HSG immer sehr große Schwierigkeiten hatte. Ein eigener Sieg liegt schon sehr lange zurück, er gelang im Januar 2013 in Cunewalde. In den darauffolgenden Spieljahren langte es für die Neudorf/Döbelner dreimal zu einem Remis, alle anderen Begegnungen gingen verloren. Es ist höchste Zeit, diese Negativserie zu beenden. Thomas Schneider hofft darauf, dass seine Mannschaft mit vollem Elan aus der Pause kommt. „Wir wollen unsere gute Serie fortsetzen.“ Thomas Grafe sei noch verletzt, ansonsten habe er alle Akteure zur Verfügung. „Die Euphorie ist schon zu spüren, und die wollen wir weiter schüren.“ Die Ergebnisse der ersten Wochen führt der Trainer auch auf die gute Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft zurück. Zudem freut er sich darüber, dass die Mischung aus gestandenen und jungen Spielern passt.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (4./6:2) hat den Tabellennachbarn HSG Rückmarsdorf (3./6:2) zu Gast. Für beide eine wichtige Begegnung für den weiteren Saisonverlauf. Mit einem Sieg wird der Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt, eine Niederlage würde diesen Ambitionen erst einmal einen Dämpfer versetzen. Die Gäste stellen wie auch die Einheimischen eine spielerisch starke Mannschaft und es werden deshalb wohl auch Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. HSG-Trainer Daniel Reddiger will die Punkte zu Hause behalten, auch wenn es schwer wird. „Durch den Zusammenschluss mit Markranstädt hat Rückmarsdorf eine schlagkräftige Truppe zusammen. Es kommt darauf an, wer nach der Pause besser in die Puschen kommt“, so Reddiger, der auf Franziska Tag und Sarah Eichhorn verzichten muss.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Tabellennachbarn stehen sich im Spiel VfL Waldheim 54 (9./3:5) gegen HSV Weinböhla (8./3:5) gegenüber. Beide finden sich momentan in der unteren Tabellenhälfte wieder, obwohl sie spielerisch da nicht hingehören. Zu Saisonbeginn wohl nur ein kurzes Intermezzo mit berechtigter Hoffnung auf Besserung. Es kommt für beide darauf an, diese Begegnung zu gewinnen, um den Kontakt zu besseren Plätzen vorerst nicht zu verlieren. In eigener Halle wird sich der VfL keine Blöße geben wollen. Allerdings hat Trainer Mario Piasecki einige personelle Sorgen. Sebastian Hauck und Erik Riedel fehlen verletzt, ob Tony Franz spielen kann, ist noch offen. „Mit viel Kampf und Anfeuerung durch die Verletzten wollen wir alles versuchen, um nicht als Verlierer von der Platte zu gehen“, so Piasecki.

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (8./4:4) hat die HSG Rückmarsdorf (2./6:2) zu Gast. Das wird gegen den Tabellenzweiten eine knifflige Angelegenheit. In eigener Halle ist der Aufsteiger generell sehr gut dabei und er geht keineswegs chancenlos in diese Partie. Allerdings muss er sich auf einen cleveren und spielerisch sehr guten Kontrahenten gefasst machen. Die Rückmarsdorfer sind in der Lage, auch in fremder Umgebung ihr Konzept erfolgreich umzusetzen. Für HSG-Trainer Marc Süße ist Rückmarsdorf einer der Staffelfavoriten. „Wir versuchen alles, aber es fehlen auch einige Akteure verletzt beziehungsweise arbeitsbedingt“, so Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (6./5:3) empfängt den HSV Weinböhla (4./5:3). Im Gegensatz zur Vorsaison präsentieren sich die HSV-Frauen enorm verbessert. Die VfL-Frauen sind punkte- und leistungsmäßig im erwarteten Soll und können selbstbewusst in dieses Heimspiel gehen. „Wir spielen zu Hause und streben deshalb einen Sieg an. Weinböhla ist aber nicht zu unterschätzen, wir müssen von der ersten Minute an wach sein“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger, der alle Spielerinnen an Deck hat.

Bezirksliga Männer Leipzig

Beim sehr spielstarken Neuling SV Lok Leipzig-Mitte II (1./8:0) wartet auf den VfL Waldheim 54 II (6./6:2) eine richtige Herausforderung. Der Aufsteiger hat sich sofort in der Tabellenspitze etabliert und es sieht so aus, dass er ein ernsthafter Konkurrent im Titelkampf sein kann. Die bisherigen Ergebnisse sprechen dafür und der VfL trifft auf einen sicher recht selbstbewussten Gegner, der dem Titelverteidiger die Grenzen aufzeigen will. Die Waldheimer müssen schon eine herausragende Leistung bringen, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen.

Der SV Leisnig 90 (12./0:8) empfängt den Aufsteiger VfB Eilenburg (13./0:10). Beide sind noch nicht in Form und finden sich am Tabellenende wieder. Beim Neuling nicht überraschend, bei den Leisnigern schon. Der SVL hinkt den eigenen Zielen und Ansprüchen momentan ein ganzes Stück hinterher. Die Ursachen dafür können die Leisniger nur selbst ergründen und Verbesserungen herbeiführen. Gegen den Neuling kann die Zielstellung nur Heimsieg lauten.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./7:1) hat die SG Rückmarsdorf/Löbnitz (3./4:2) zu Gast. Beide gehören zu den Spitzenteams der Staffel A. Vor den heimischen Fans dürften die Neudorf/Döbelnerinnen leicht favorisiert ins Spiel gehen. Das ist aber noch keine Garantie gegen die auch auswärts guten Gäste.

Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Beim Zwönitzer HSV II (5./2:0) gastiert die HSG Muldental 03 (1./6:0). Bei der HSG läuft es gegenwärtig mehr als optimal und der Lohn ist die momentane Tabellenführung. Damit das so bleibt, ist ein weiterer Sieg bei den Erzgebirgerinnen anzustreben.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Der SV Leisnig 90 II (8./0:4) spielt in eigener Halle gegen den TSV Penig (4./2:2). Die noch sieglosen Gastgeber treffen auf eine spielerisch stärker einzuschätzende Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass der SVL von vornherein chancenlos ist. Für den Heimsieg muss aber alles optimal passen.

zur Startseite