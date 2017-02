Wer kennt noch Kästners „diskreten Versand“? Jahrzehntelang war der Laden in der Louisenstraße eine Institution. Für ein Buch werden nun Zeitzeugen gesucht.

Beim Namen Kästner ist man ganz schnell bei Erich Kästner, doch auch ein Namensvetter des berühmten Schriftstellers prägte einst das Dresdner Leben. Der Geschäftsmann Hans Kästner eröffnete nach dem Krieg auf der Louisenstraße 13 in der Neustadt eine Drogerie, von der aus er Kondome, „Haarfarbe-Wiederhersteller“ und Hautcreme versandte. Schon 1899 hatte es ihm sein Vater Hugo in der Görlitzer Straße 18b vorgemacht. Zu den Bestsellern bei Sohn Hans gehörte auch das Verhütungsmittel „Mondo“. Frauen, die mit ihrer Oberweite unzufrieden waren, empfahl er „besonders unauffällige“ Schaumgummibrüste „zum Einlegen in den BH“.

Höchste Priorität hatte bei allen Lieferungen stets die Diskretion. Kästners Angestellte nutzten sogar teilweise ihre privaten Adressen als Absender. Mehr als zweieinhalb Millionen Sendungen wurden auf abenteuerliche Weise auf dem Postamt in der Königsbrücker Straße abgegeben. Das Unternehmen überdauerte die gesamte DDR-Zeit und verschwand erst 1990 aus dem Stadtbild.

Nun wollen die Autoren Undine Materni und Jürgen Czytrich die Geschichte der Firma Kästner in einem Buch wieder aufleben lassen. Dafür nutzen Sie unter anderem meterweise Archivmaterial aus dem Dresdner Stadtarchiv.

Für ihre Recherche suchen sie nun jedoch noch Zeitzeugen. Wer kannte Hans Kästner noch persönlich oder war in seinem Unternehmen beschäftigt und ist bereit, den Autoren von seinen Erlebnissen zu berichten? Das Buch soll im Laufe dieses Jahres in der Edition Sächsische Zeitung erscheinen. (SZ/hbe)

Zeitzeugen, die Hans Kästner und/oder seinen Laden noch kannten, schreiben bitte an Henry Berndt,

Stadtredaktion Sächsische Zeitung, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder berndt.henry@ddv-mediengruppe.de

