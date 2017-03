Wer kennt noch Goldenen Reiter? Das DDR-Museum Radebeul hat dem Pirnaer Museum viele Exponate überlassen. Jetzt wird der Platz knapp.

Conny Kaden, Inhaber des Pirnaer Museums, freut sich über jeden Neuzugang. Wenn nur mehr Platz wäre ... © Katja Frohberg

Das DDR-Museum in Pirna hat Zuwachs bekommen. „Zahlreiche Exponate aus dem ehemaligen DDR-Museum in Radebeul wurden uns überlassen. Wir konnten sie mit einem Kleintransporter abholen“, erklärt Conny Kaden, Inhaber des Pirnaer Museums, das sich an der Rottwerndorfer Straße befindet. Unter anderem bekam Kaden große Verkehrsschilder sowie Bierflaschen der Spitzenmarke „Goldener Reiter“, die zu DDR-Zeiten ausschließlich in Delikat-Läden verkauft wurden.

Allerdings können derzeit nicht alle Neuzugänge ausgestellt werden. „Wir haben einfach zu wenig Platz“, erklärt Kaden. Deshalb gibt es auch den Plan, das DDR-Museum mit einem Anbau zu erweitern. „Doch dafür benötigen wir zunächst die Zustimmung von den verantwortlichen Ämtern“, sagt Kaden.

Er und sein Team haben übrigens beim Aufbau der Ausstellung „Die Welt der DDR“ im Simmel-Hochhaus in Dresden-Neustadt mitgeholfen und den Teilbereich „Konsum“ gestaltet. Investor Peter Simmel hatte das DDR-Museum Radebeul für 50 000 Euro aus der Insolvenz gekauft, nachdem das Haus seit Frühjahr 2016 in Zahlungsschwierigkeiten wegen Besucherschwund gekommen war.

Kaden kennt die Kritik, dass lediglich ein Drittel der Exponate, die aus Radebeul stammen, derzeit in Dresden zu sehen sind. „Ich kann den Unmut darüber allerdings nicht nachvollziehen, denn der Unternehmer Simmel sagt explizit, dass seine schau kein Museum ist, sondern lediglich eine Ausstellung.“ Aus seiner Sicht sei es besser, lediglich einen Teil zu zeigen, als wenn das gesamte Museum in Radebeul zerschlagen worden wäre.

zur Startseite