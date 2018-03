Wer kennt diesen Mann?

Zwei Autoeinbrecher gestellt 05.03.2018, gegen 20.55 Uhr / Dresden-Leipziger Vorstadt Die Dresdner Polizei konnte am Montagabend zwei Autoeinbrecher auf frischer Tat stellen. Die beiden Männer (19 und 30) waren auf der Lößnitzstraße zunächst in einen Toyota eingebrochen. Dabei wurden sie durch eine Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei informierte. Bevor die Beamten eintrafen, waren der 30-jährige Algerier und sein libyscher Begleiter noch in einen Dacia Logan eingedrungen. Als sie gerade dabei waren einen weiteren Dacia Logan auf der Fritz-Hoffmann-Straße zu durchsuchen, konnten die Polizisten sie festnehmen. Aus den ersten beiden Autos hatte das Duo eine Schachtel Zigaretten entwendet.

Mercedes AMG gestohlen 04.03.2018, 19 Uhr bis 05.03.2018 07.05 Uhr / Dresden-Cotta In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Autodiebe einen weißen Mercedes AMG von der Mörikestraße. Der Wert des drei Jahre alten Autos wurde mit rund 40000 Euro beziffert.

Einbruch in Apotheke 05.03.2018, gegen 22.40 Uhr / Dresden-Neustadt Einbrecher drückten Montagnacht gewaltsam die Eingangstür einer Apotheke an der Hauptstraße auf und stahlen aus der Kasse und einem Schrank im Verkaufsraum Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Fußgängerin nach Unfall verstorben 27.02.2018, 12.35 Uhr / Dresden-Bühlau Die bei einem Verkehrsunfall Ende Februar auf der Bautzner Landstraße schwerverletzte Seniorin (82) ist am Sonntag in einem Krankenhaus verstorben. Die Frau war an der Milkeler Straße/Bautzner Landstraße von einem Kleintransporter erfasst worden.

Falsche Gewinnversprechen 05.03.2018, gegen 12 Uhr / Dresden-Zschertnitz Am Montagmittag versuchte ein Anrufer eine Seniorin (85) zu betrügen. Der Mann rief die 85-Jährige an und versprach ihr einen Gewinn von 38000 Euro. Dafür sollte sie eine Gebühr von 270 Euro bezahlen. Die Frau ließ sich nicht in die Irre führen und informierte die Polizei.

Kabeldiebstahl von Baustelle 01.03.2018, 09.00 Uhr bis 05.03.2018, 7 Uhr / Dresden-Striesen Diebe entwendeten wahrscheinlich übers Wochenende 180 Meter Starkstromkabel von einer Großbaustelle an der Schlüterstraße. Sie schnitten das Kabel mit einem unbekannten Werkzeug ab. Dabei entstand ein Diebstahlschaden von rund 450 Euro.

Diebstahl aus Altbatterielager 05.03.2018, 07.20 Uhr festgestellt / Dresden-Friedrichstadt Am vergangenen Wochenende stahlen Einbrecher 15 bis 20 alte Autobatterien aus dem Lagerraum eines Autohauses in der Hamburger Straße. Um in das Lager zu gelangen, bogen die Täter die Außenwand auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 650 Euro. Der Wert pro Altbatterie beläuft sich auf 20 Euro.