Wer kennt den Toten?

Königstein. Ein Mann betrat am Donnerstag, dem 15. September, auf der Bahnstrecke Dresden-Schöna den Gleisbereich in Höhe des Haltepunktes Königstein. Er wurde von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Es ist von einem Suizid auszugehen. Trotz eingehender Ermittlungen konnte die Identität des Mannes bisher nicht geklärt werden. Es handelt sich bei dem Verunglückten um einen etwa 65 bis 75 Jahre alten beleibten Mann mit grauem Haar in Form eines Haarkranzes. Er hat einen grauen Oberlippenbart und war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. (szo)

