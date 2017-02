Wer kauft, zahlt weniger Wie Stephan Scheele kaufen pro Jahr mehr als 2 000 Dresdner Häuser oder Wohnungen. Das lohnt sich – sagt eine Studie.

Aus dieser Neustadt-Wohnung wollte Stephan Scheele nicht ausziehen, also entschloss er sich, sie zu erwerben und wohnt nun im Eigentum. © René Meinig

Etwa 17 Jahre lang hat Stephan Scheele in der Wohnung gelebt, zur Miete. Neustadt, 123 Quadratmeter, Altbau, mit Frau und irgendwann auch Kind. Der Rechtsanwalt und seine Familie fühlen sich wohl im Kiez. Doch irgendwann signalisierte der Vermieter, dass er die Wohnung verkaufen will. „Da hätten wir mit einer Eigenbedarfskündigung rechnen müssen“, sagt Scheele. Für ihn und seine Familie war klar, dass sie in der Neustadt bleiben wollen. „Aber in der Lage und Größe hätten wir kaum eine andere Wohnung bekommen“, deshalb entschloss sich Scheele zum Kauf der Wohnung.

Laut Michael Voigtländer hat Scheele alles richtig gemacht. Voigtländer ist Professor am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und leitet den Bereich Finanz- und Immobilienmärkte. Für das Wohnungsunternehmen Accentro hat er eine Studie erstellt, die besagt: Kaufen ist am Ende günstiger als mieten. Das trifft auch in Dresden zu, so das Ergebnis. Die Mieten steigen kontinuierlich, die Zinsen für Kredite sind demgegenüber gering. Da rentiere sich die Investition in eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus.

Die IW-Studie hat die Kosten für eine 100 Quadratmeter große Wohnung untersucht. Demnach müssen in Dresden dafür pro Jahr durchschnittlich 7 704 Euro an Kaltmiete bezahlt werden. Die Kosten für eine gleichgroße Eigentumswohnung würden mit 4 645 Euro deutlich weniger betragen. Wohnnutzerkosten nennt Voigtländer das: „Diese Kosten enthalten die Grunderwerbssteuer, die Finanzierungskosten, Instandsetzung, Abnutzung und Zugewinne auf das Grundstück.“ Die Zahlen beziehen sich auf das dritte Quartal 2016.

Nach diesen Berechnungen zahlen Eigentümer für ihre Wohnung rund 40 Prozent weniger als Mieter. In Leipzig ist diese Spanne nicht so groß wie in Dresden. Dort liegt die Jahresmiete bei 6 480 Euro gegenüber 4 220 Euro Wohnnutzerkosten. Das IW hat alle rund 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte untersucht. In Berlin und Hamburg ist es für Eigentümer sogar mehr als 45 Prozent günstiger. In München, wo wohnen am teuersten ist, liegt der Vorteil der Eigentümer auch noch bei 35 Prozent. Dresden liegt im Mittelfeld der größeren Städte.

Die derzeit niedrigen Zinsen sorgen dafür, dass sich der Kauf einer Wohnung immer mehr lohne. Diese seien stärker gesunken, als die Preise für Eigentum gestiegen sind. „Dresden ist momentan eine sehr attraktive Stadt für Investoren“, bewertet Voigtländer. „Die wirtschaftliche Dynamik ist hoch, und auch die demografischen Perspektiven sind gut, darüber hinaus sind die Preise längst noch nicht auf dem Niveau von westdeutschen Städten.“ Er gehe daher von weiteren Preissteigerungen in den nächsten Jahren aus.

Allerdings ist laut Voigtländer die größte Hürde für Eigenheimbesitzer der hohe Eigenkapitalanteil von normalerweise mehr als 30 Prozent. Laut der aktuellen Bürgerumfrage der Stadtverwaltung, die im März erscheinen wird, wohnen 16 Prozent der Dresdner Haushalte im Eigentum – fünf Prozent in der eigenen Wohnung und elf Prozent in eigenen Häusern. „Diese Zahl hat sich seit 2007 kaum geändert“, so Stadtsprecherin Anke Hoffmann.

Allerdings geht der Trend eher zur Wohnung. Im ersten Halbjahr 2016 wurden insgesamt 1 021 Eigentumswohnungen in Dresden gekauft. Das sind 70 Prozent der insgesamt abgewickelten Immobilienkäufe. Die meisten Wohnungen werden in der Neustadt, Altstadt und Striesen gekauft. Deutschlandweit leben 57 Prozent der Haushalte in einer Wohnung oder einem Haus zur Miete. Zum benötigten Eigenkapital komme auch noch der Aspekt der Festlegung. Wer kauft, hat häufig das Gefühl, dortbleiben zu müssen. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Dort haben deutlich mehr Haushalte Eigentum und verkaufen oder vermieten es, wenn sie die Stadt verlassen.

Scheele hat sich zwar nicht ganz freiwillig für die eigene Wohnung entschieden, sieht aber durchaus die Vorteile. Er habe mit 1 950 Euro pro Quadratmeter noch zu einem vertretbaren Preis gekauft, sagt er. Die Immobilienmakler von Engel & Völkers berechnen jedes Jahr die Kosten dafür in den Top-Lagen wie Blasewitz, Loschwitz, Striesen und Plauen. Dort ist der Quadratmeterpreis von 2 000 bis 3 800 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2015 auf 2 250 bis 3 900 Euro im vergangenen Jahr gestiegen.

„Die Finanzierung ist tatsächlich günstiger als die Miete“, erzählt der Dresdner Anwalt. „Aber das ist eine Momentaufnahme“, so Scheele. „Bei einem Altbau weiß man nie, was so anfällt.“ Die Wohnung habe einen gewissen Sanierungsstau, der nun auf ihm laste. Aber unter dem Strich überwiege die Freude, in der großen Wohnung im gewohnten Umfeld zu bleiben. Was er an der Miete spart, fließe in Rücklagen.

